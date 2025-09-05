  • Поиск
Бардачев рад, что сентябрьские игры молодежки пройдут дома

сегодня, 11:00

Защитник екатеринбургского «Урала» и молодежной сборной России Матвей Бардачев рад проведению матчей против Саудовской Аравии на территории РФ, поскольку это не влечет трудностей акклиматизации.

Молодежная сборная России (игроки до 23 лет) проведет два матча со сверстниками из Саудовской Аравии 5 и 8 сентября на стадионе «Родина» в подмосковных Химках.

«Радостно то, что с Саудовской Аравией мы играем дома, потому что тяжело летать каждый раз по 20-30 часов в Бразилию, Уругвай, Вьетнам, Китай... Тяжелые выезды, после них надо акклиматизацию проходить. После Бразилии я не смог акклиматизироваться», — сказал Бардачев.

