Бардачев рад, что сентябрьские игры молодежки пройдут дома

1757059229

сегодня, 11:00

Защитник екатеринбургского «Урала» и молодежной сборной России рад проведению матчей против Саудовской Аравии на территории РФ , поскольку это не влечет трудностей акклиматизации.

Молодежная сборная России (игроки до 23 лет) проведет два матча со сверстниками из Саудовской Аравии 5 и 8 сентября на стадионе «Родина» в подмосковных Химках.

«Радостно то, что с Саудовской Аравией мы играем дома, потому что тяжело летать каждый раз по 20-30 часов в Бразилию, Уругвай, Вьетнам, Китай... Тяжелые выезды, после них надо акклиматизацию проходить. После Бразилии я не смог акклиматизироваться», — сказал Бардачев.