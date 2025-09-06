Медведев: «Ждём Клаудиньо на матчах „Зенита“»

1757154323

сегодня, 13:25

Председателя правления «Зенита» ответил на вопрос о возможном появлении экс-полузащитника команды на матчах клуба.

«Ждали, ждем и будем ждать!» — сказал Медведев.

Ранее в интервью Flashscore бразилец рассказал, что хотел покинуть «Зенит» после начала СВО, но клуб не отпускал его — и якобы он чувствовал себя некомфортно. Позднее Клаудиньо написал открытое письмо и отметил, что никогда не хотел покидать «Зенит» из-за политических проблем, а также заявил, что испытывает привязанность к России и добавил, что хочет посетить один из матчей «Зенита».