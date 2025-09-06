  • Поиск
Медведев: «Ждём Клаудиньо на матчах „Зенита“»

сегодня, 13:25

Председателя правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о возможном появлении экс-полузащитника команды Клаудиньо на матчах клуба.

«Ждали, ждем и будем ждать!» — сказал Медведев.

Ранее в интервью Flashscore бразилец рассказал, что хотел покинуть «Зенит» после начала СВО, но клуб не отпускал его — и якобы он чувствовал себя некомфортно. Позднее Клаудиньо написал открытое письмо и отметил, что никогда не хотел покидать «Зенит» из-за политических проблем, а также заявил, что испытывает привязанность к России и добавил, что хочет посетить один из матчей «Зенита».

particular
particular ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 17:03
"...Время почестей кончится, «повелитель»... Скоро..." (к\ф Гладиатор)
Брулин
Брулин
сегодня в 15:22
Хотелось бы посмотреть как Свищев за такую наглость накинется на Медведева. Но что-то мне думается, что «это другое»
lotsman
lotsman
сегодня в 15:12
Медведев его ждёт потому что Клаудиньо с российским паспортом. Ещё Малкома можете ждать, он тоже с паспортом. Сантос то теперь легионер.)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 15:02
Медведь - хайпер..., да и то третьесортный.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:34
Интересная охота на ведьм за иное мнение. Клаудинто конечно, быстро дал заднюю
Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:08
Всё это Медведев сказал нахально улыбаясь. Он фактически сообщил нам, что может делать всё, что захочет. Он даже гипотетически не рассматривает возможности ответить за свои дела. А ведь Клаудиньо много чего наговорил.. Свищев обязан продолжить работу в этом направлении. Плюсом рассмотреть роль Медведева в этом бардаке. Пусть наглец чувствует себя безнаказанным, пока. Думаю, скоро к власти придёт много людей, понимающих, что такое справедливость. Медведев, береги себя - ты понадобишься живым и здоровым. Справедливость готова подождать!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 14:05
"Пусть приезжает" Вот тут то его и повяжут за длинный язык и очень короткий ум. Впрочем Шурик недалеко от него ушёл
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 13:41
"Патриот" России однако.)))))).
nubom
nubom
сегодня в 13:36
Какой-то полный ждец получается...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:34
Похоже г-н Медведев знает Клаудиньо больше , чем сам Клаудиньо о себе...)))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 13:29
Доброго дня.

Сообщу о Вашем мнении и предложении.

Сайт ещё в процессе изменений.
