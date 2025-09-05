Глава ВТБ: «Если „Динамо“ не станет чемпионом, трагедии не будет»

Президент‑председатель правления ВТБ Андрей Костин ответил на вопрос о том, будет ли трагедией, если «Динамо», учитывая серьезные вложения, не станет чемпионом РПЛ в нынешнем сезоне.
«Какая трагедия? Мы уже 50 лет не были чемпионами. Трагедии не будет. Но любой хочет быть чемпионом. Впереди большая часть чемпионата. Когда‑нибудь станем чемпионами – только не надо дергаться», — сказал Костин.
Мне не понравилась фраза: "Мы уже 50 лет не были чемпионами". Кто это мы? Я 50 лет не был чемпионом и мои Друзья, настоящие болельщики Клуба, которые помнят до сих пор наше последнее чемпионство. Но Костин, какое отношение имеет к Динамо? Что касается потраченных денег на трансферы, то это не совсем так. Заоблачными, они не были, а вот продажa Карраскаля- никакими трансферами себя не окупит- это преступление!!!
Ну и конечно травмы ведущих игроков и отъезд Лаксальта. При всей его травматичности, он мог быть незаменимым игроком. Я ждал большего от футбола Карпина, не скрою, но надежды и сейчас не теряю... Пока, похоже, игроки Динамо не очень понимают, что от них хотят. Но если руководство, действительно доверяет тренеру, остаётся только одно- надеяться и верить.
Удачи Карпину!!!!!!!
