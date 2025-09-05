  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Глава ВТБ: «Если „Динамо“ не станет чемпионом, трагедии не будет»

сегодня, 11:04

Президент‑председатель правления ВТБ Андрей Костин ответил на вопрос о том, будет ли трагедией, если «Динамо», учитывая серьезные вложения, не станет чемпионом РПЛ в нынешнем сезоне.

«Какая трагедия? Мы уже 50 лет не были чемпионами. Трагедии не будет. Но любой хочет быть чемпионом. Впереди большая часть чемпионата. Когда‑нибудь станем чемпионами – только не надо дергаться», — сказал Костин.

Подписывайся в ВК
Все новости
Бардачев рад, что сентябрьские игры молодежки пройдут дома
Сегодня, 11:00
Андрей Мостовой оценил игру сборной России против иорданцев
Сегодня, 10:55
Дегтярев назвал правильным решением РФС не переходить в Азию
Сегодня, 05:22
Михаил Шуфутинский рассказал, что с детства болел за «Спартак»
Вчера, 22:44
Максименко рассказал, что старается бороться с зависимостью от соцсетей
Вчера, 18:46
Максименко выделил четырех вратарей в истории сборной России и СССР
Вчера, 18:20
 
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ alexlom (раскрыть)
сегодня в 16:26
Деточка, ты в школу не опоздаешь...?
alexlom
alexlom ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:25
Болей а свой спартак. Не лезь в наш клуб
Capral
Capral ответ alexlom (раскрыть)
сегодня в 16:25
Ты посмотри на состав Динамо и на потери сейчас. А пузатый чех, в прошлом году, имел более чем отличный состав, а чемпионом не стал...
alexlom
alexlom ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:23
Валера, ну хватит уже написывать с разных аккаунтов и пиарить самого себя. Весь мир видит твою некомпетентность. И даже Костин видит. Костин крупно облажался назначив тебя тренером. А теперь не находит смелости признать свою ошибку. А теперь вся эта шайка, которая заявляла о чемпионстве, ищет отмазки, типа чемпионство совсем не важно, и вообще футбол не важен, это же игра. Т.е. когда Личка потерял шансы на чемпионство по причине травм и нехватки защитников, то увольняют незамедлительно. А когда Карпин с тремя основными составами за десять матчей не может даже у аутсайдеров выиграть, и уже сломал всю атакующую игру, в которую Динамо умело играть, то пусть порезвится, поиграется.
Capral
Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 16:21
После того, как Динамо перестало существовать как ментовское общество- юбилеев для меня не существует. Но стаж болельщика с 1969г. Сейчас я болею- исключительно за Карпина.
Шуня771
Шуня771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:18
Когда у тебя юбилей!
Мне надо знать, когда Динамо включится, на полную мощь, в борьбу за золотые медали!))
Архивы подходящих ни юбилеев ни юбиляров не дали, а ВТБ заговорил о чемпионстве!
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 16:17
Ну так и аватарку пора сменить...
Capral
Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 16:16
Привет, Олег!!!
В смысле? Я не понял.
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 16:15
Кого я хороню, конкретно?
Шуня771
Шуня771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:10
Привет Виктор!
У тебя, как у многолетнего болельщика Динамо, когда юбилей?)
Karkaz
Karkaz ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:09, ред.
"Вот когда будут, тогда и поговорим."
Если бы ты еще сам придерживался этих слов) Сам заранее всех "хоронишь", делаешь поспешные выводы)"
Шуня771
Шуня771
сегодня в 16:08
Динамо? Чемпион?
Вначале на стол круглые даты, желательно юбилейные, без них никак...)
Можно брачные юбилеи сотрудников ВТБ присовокупить....)
Karkaz
Karkaz ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:03
За 20 лет надоел немецкий футбол) Всё одно и тоже, одни и те же лица на троне) Кроме Баварии, все остальные всё так же распродают свои составы, как и много лет до этого. Больше смотрю АПЛ.
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 15:55
Вот когда будут, тогда и поговорим.
Вообще не понимаю, что делает человек, с 20-м стажем немецкого футбола, в убогом российском футболе...)))
Karkaz
Karkaz
сегодня в 15:45
Ладно с чемпионством, это понятно, а если Динамо будет в середине таблицы или вообще, в зоне вылета? Ответы будут уже не такие беззаботные)
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 14:54
Если честно, не считал Валерия Карпина сильным тренером, и сейчас так не думаю. Единственный хороший результат его работы, это Ростов, и мы все прекрасно понимаем, после кого он возглавил Ростовчан. Бердыев, вот он, один из лучших тренеров России, и в Ростове фундамент заложил именно он! Чуток не хватило до золотых медалей. А ведь до его возглавления команда из Ростова была одна из аутсайдеров. Ничего из себя не представляла. А Карпин просто продожил дело Бердыева, возглавил действительно хорошую команду, с характером бойца.
Capral
Capral
сегодня в 14:30, ред.
Личка и шварц проработали в Динамо два года и ничего не выиграли, Карпин около двух месяцев- чувствуешь разницу? Да, мне тоже не нравится то, что сейчас происходит с командой, но надо уметь ждать. Сейчас Карпину очень тяжело. Со всех утюгов несутся оскорбления и упреки, не желая понимать трудности в становлении команды. Достаточно вспомнить Сёмина, когда он, пару лет назад возглавил Ростов и ничего у него не получилось. Можно вспомнить Романцева и его провал в Динамо. А если снова вернуться к Палычу, то его провал в Динамо можно считать тренерским. Как видишь, даже у больших тренеров не всё и не всегда получается...
Дрёма
Дрёма
сегодня в 14:21
повторю-Динамо где при таких тренерах было?в верхней части таблицы или в нижней?идеальных тренеров не бывает, у каждого свои тараканы, но главное-рез-т который показывает команда. Да, оба упустили чемпионство Динамо, но шансы были-есть такие шансы при Карпине?7 туров это не 2-3 пристрелочных -или будем половины чемпионата ждать? Насчет игроков-у шварца была сборная Бразилии, а у Лички сборная Германии?)Согласен насчет Славиши и состава Динамо у него, но Карпину то что мешает? Пойми меня правильно-я не гоню на Карпина и Славишу-просто мне непонятна твоя манера комментирования-одним ты- верю, подождем, другим-физруки и .....)
Capral
Capral
сегодня в 13:47
дрёма.

Я не знаю кто ты, но отвечу тебе следущим образом. Ни шварц, ни чех, ничего в Динамо не выиграли. Первый внедрил идиотский, так называемый вертикальный футбол, до такой степени, что пацаны уже к 70 мин., падали на поле, у Захаряна начались истерики, а Шимански получил двухстороннюю грыжу... Как работал шварц можно легко проследить по его перемещениям. В Динамо он проиграл всё что возможно, в Германии похоронил Герту, а сейчас, в США, за одну неделю вылетел из двух турниров и проиграл финал МЛС...

Что касается чеха. Вместо чемпионства выиграл тухлую бронзу, как и шварц. Регулярно проигрывал Спартаку, Краснодару и ЦСКА, а кроме всего, еще и матом ругался на ПК в присутствии женщин. В завершении, еще и потроллил руководство...

И последнее, про Йокановича. Славиша- европейский тренер, пришедший в Динамо после того, как из команды сбежали СЕМЬ ведущих наемников, а накупили Славише кого попало, на скорую руку. Вот с этим материалом, человек и вынужден был работать. Твой шварц и чех, с такими игроками- давно были бы в пердиве...
Сп62
Сп62
сегодня в 13:31
А я думал, что их всех расстреляют, если не станут чемпионами.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:18
А Динамо и не собиралось в чемпионы !!!
Дрёма
Дрёма ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:07
    c7mqswt4ybca
    c7mqswt4ybca
    сегодня в 11:49
    Подождем ещё лет десять, там посмотрим
    Capral
    Capral
    сегодня в 11:46
    Кое-кого, спешу поздравить со вчерашней феерией Нагеля!!! Вот уж, воистину гений!!!
    Capral
    Capral
    сегодня в 11:45
    Судя по интервью, кредит доверия Карпину безграничный и это радует. Конечно, чемпионом стать в этом сезоне проблематично, но возможно- еще ничего не потеряно... Соперники будут терять очки, и даже те, кто сейчас выглядят убедительнее остальных, весной могут развалиться... Зенит по прежнему хромает на обе ноги, Спартак нестабилен, Краснодар со своими тараканами, а ЦСКА, тоже не сказать, что безгрешен, можно найти достаточно изъянов в игре армейцев.

    Мне не понравилась фраза: "Мы уже 50 лет не были чемпионами". Кто это мы? Я 50 лет не был чемпионом и мои Друзья, настоящие болельщики Клуба, которые помнят до сих пор наше последнее чемпионство. Но Костин, какое отношение имеет к Динамо? Что касается потраченных денег на трансферы, то это не совсем так. Заоблачными, они не были, а вот продажa Карраскаля- никакими трансферами себя не окупит- это преступление!!!

    Ну и конечно травмы ведущих игроков и отъезд Лаксальта. При всей его травматичности, он мог быть незаменимым игроком. Я ждал большего от футбола Карпина, не скрою, но надежды и сейчас не теряю... Пока, похоже, игроки Динамо не очень понимают, что от них хотят. Но если руководство, действительно доверяет тренеру, остаётся только одно- надеяться и верить.

    Удачи Карпину!!!!!!!
    CCCP1922
    CCCP1922
    сегодня в 11:35
    Почему не добавил:–" Валера, верим!!!
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 11:34
    Понял что промахнулся с Валерой....и просто ищет отмазы про 50 лет не были чемпионами.......

    PS Зовите Моуриньо он сделает Динамо чемпином....... через 50 лет..... Челси то сделал...... как раз цвет клуба синий, это как раз счастливые цвета особенного....синие цвета имеет Порту, Интер и Челси.........
    ZLF
    ZLF
    сегодня в 11:19
    В другой жизни
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 11:07
    Так зачем ты Личку дёрнул дурень
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
     
     