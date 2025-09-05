Глава ВТБ: «Если „Динамо“ не станет чемпионом, трагедии не будет»

1757059481

сегодня, 11:04

Президент‑председатель правления ВТБ Андрей Костин ответил на вопрос о том, будет ли трагедией, если «Динамо», учитывая серьезные вложения, не станет чемпионом РПЛ в нынешнем сезоне.

«Какая трагедия? Мы уже 50 лет не были чемпионами. Трагедии не будет. Но любой хочет быть чемпионом. Впереди большая часть чемпионата. Когда‑нибудь станем чемпионами – только не надо дергаться», — сказал Костин.