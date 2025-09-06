Головин оценил свои 10 лет в сборной России

1757178378

сегодня, 20:06

Полузащитник «Монако» рад пройденному пути в 10 лет со сборной России по футболу. Об этом он рассказал журналистам.

Головин дебютировал за сборную России 7 июня 2015 года в матче против белорусов (4:2), он забил один из голов.

«Дебют за сборную 10 лет назад? Я даже не думал, что 10 лет уже, вот узнал от вас. Хорошие эмоции и воспоминания — чемпионат мира, много разных хороших игр. Помню свой дебют, хочется продолжать дальше играть», — сказал Головин.

«По всем соскучился в сборной. Только положительные эмоции, всегда рад вернуться и в Россию, и в сборную. Хотелось бы больше играть дома, но эмоции положительные», — добавил футболист.