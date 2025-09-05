Колосков: «Карпин не виноват, что Иордания сильная»

1757061023

сегодня, 11:30

Сборная Иордании является сильным соперником, для команды России прошедшая в четверг товарищеская игра была полезной. Такое мнение высказал почетный президент Российского футбольного союза ( РФС ) .

Сборная России на «Лукойл-Арене» сыграла вничью с командой Иордании со счетом 0:0. Команда Иордании ранее впервые вышла в финальную часть чемпионата мира, также она является действующим вице-чемпионом Кубка Азии. В составе сборной России не сыграли ведущие футболисты из-за рубежа — полузащитники Александр Головин («Монако») и Алексей Миранчук («Атланта»), их планируют задействовать в игре со сборной Катара 7 сентября.

«Игра полезная, для нас показательная. Есть нам чем работать, все идет по плану. Конечно, можно предположить, что если бы вышел основной состав с нашими легионерами, то игра была бы другой. Потому что во втором тайме, когда подсели игроки Иордании, при выходе основных футболистов игра стала другой. Все это мы сможем увидеть в игре с Катаром, когда выйдет так называемый стартовый состав. Хотя тренеры не любят так называть, но есть игроки основного состава, есть резерв. В матче с Катаром начнет игру другой состав со всеми нашими сильными футболистами, тогда можно будет сделать вывод, на каком уровне находится наша команда», — сказал Колосков.

«Карпин не виноват в том, что команда Иордании играет хорошо, является участником финальной части чемпионата мира, вице-чемпионом Кубка Азии, это заслуга иорданцев и тренеров команды. Конечно, первый тайм прошел со значительным преимуществом гостей, честно, я тоже не ожидал, что настолько высокий уровень технической оснащенности у футболистов. Было приятно смотреть. Наглядный пример, как нужно обращаться с мячом, чего нет у наших. Очень техничные, эластичные, все грамотно, мячом управляют», — добавил почетный президент РФС .

«Нужно повышать качество игры»

Колосков считает, что игра сборной России улучшилась с выходом новых футболистов после перерыва. На поле появились лидер московского «Локомотива» Алексей Батраков, защитник ЦСКА Данил Круговой, игроки атаки армейцев Тамерлан Мусаев и Кирилл Глебов.

«Наши футболисты просто не успевали накрывать опасные моменты, в результате чего иорданцы создавали моменты, хоть и не забили. Во втором тайме ситуация поменялась, вышли более технически оснащенные футболисты, более скоростные, самое главное — стали играть быстрее, — отметил Колосков. — Все-таки вот эту технику иорданцы демонстрировали, когда была возможность, их не прессинговали, не активно атаковали. После замен у наших выросли скорости, у Иордании развалилась та игра из первого тайма».