Soccer.ru
Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Колосков: «Карпин не виноват, что Иордания сильная»

сегодня, 11:30
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ИорданияИорданияМатч завершен

Сборная Иордании является сильным соперником, для команды России прошедшая в четверг товарищеская игра была полезной. Такое мнение высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Сборная России на «Лукойл-Арене» сыграла вничью с командой Иордании со счетом 0:0. Команда Иордании ранее впервые вышла в финальную часть чемпионата мира, также она является действующим вице-чемпионом Кубка Азии. В составе сборной России не сыграли ведущие футболисты из-за рубежа — полузащитники Александр Головин («Монако») и Алексей Миранчук («Атланта»), их планируют задействовать в игре со сборной Катара 7 сентября.

«Игра полезная, для нас показательная. Есть нам чем работать, все идет по плану. Конечно, можно предположить, что если бы вышел основной состав с нашими легионерами, то игра была бы другой. Потому что во втором тайме, когда подсели игроки Иордании, при выходе основных футболистов игра стала другой. Все это мы сможем увидеть в игре с Катаром, когда выйдет так называемый стартовый состав. Хотя тренеры не любят так называть, но есть игроки основного состава, есть резерв. В матче с Катаром начнет игру другой состав со всеми нашими сильными футболистами, тогда можно будет сделать вывод, на каком уровне находится наша команда», — сказал Колосков.

«Карпин не виноват в том, что команда Иордании играет хорошо, является участником финальной части чемпионата мира, вице-чемпионом Кубка Азии, это заслуга иорданцев и тренеров команды. Конечно, первый тайм прошел со значительным преимуществом гостей, честно, я тоже не ожидал, что настолько высокий уровень технической оснащенности у футболистов. Было приятно смотреть. Наглядный пример, как нужно обращаться с мячом, чего нет у наших. Очень техничные, эластичные, все грамотно, мячом управляют», — добавил почетный президент РФС.

«Нужно повышать качество игры»

Колосков считает, что игра сборной России улучшилась с выходом новых футболистов после перерыва. На поле появились лидер московского «Локомотива» Алексей Батраков, защитник ЦСКА Данил Круговой, игроки атаки армейцев Тамерлан Мусаев и Кирилл Глебов.

«Наши футболисты просто не успевали накрывать опасные моменты, в результате чего иорданцы создавали моменты, хоть и не забили. Во втором тайме ситуация поменялась, вышли более технически оснащенные футболисты, более скоростные, самое главное — стали играть быстрее, — отметил Колосков. — Все-таки вот эту технику иорданцы демонстрировали, когда была возможность, их не прессинговали, не активно атаковали. После замен у наших выросли скорости, у Иордании развалилась та игра из первого тайма».

«Уроков из матча несколько. Во-первых, нам нужно повышать качество игры в значительной степени, уровень владения и контроля мяча, техническую оснащенность футболистов. Во-вторых, нужно понимать, что наша сила — в движении, в агрессии, если мы это проявляем, то нивелируем недостатки сборной. В-третьих, нужно поблагодарить РФС за то, что выбрали такого прекрасного соперника, да и следующие соперники хорошие. В-четвертых, нужно поблагодарить организаторов матча — прекрасная посещаемость, отличное открытие, с точки зрения организации РФС опережает даже качество игры», — заключил Колосков.

112910415
112910415
сегодня в 14:28
Он не в этом виноват, конечно...
Capral
Capral
сегодня в 14:00
Вообще не понимаю, зачем делать трагедию из посредственного товарняка. Все эти игры- обычная формальность, чтобы показать, что сборная еще кое-как существует. Можно подумать, проиграли крупный турнир, а тренера надо бросить в топку. Это равносильно тому, чтобы сейчас обсуждать пиво на стадионах, как будто других забот нет...
pdfm7d4qd8pz
pdfm7d4qd8pz
сегодня в 13:59
Карпин виноват в том, что занимается не своим делом, ну какой из него тренер, для физрука в школе еще сойдет.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 13:38
Карпин виноват в том, проморгал появление серьёзной команды в мировом футболе. Разве Иордания делала какие-то секреты из того, что целенаправленно готовит сборную к участию в Чемпионате мира по футболу? Интересно, у Карпина хоть список игроков соперника был? Сомневаюсь, что он лично смотрел все матчи отбора в исполнении гостей. Тренер виноват не в силе противника, а в том, что не подготовил свою команду для встречи с сильным противником. А наши игроки точно не слабее. Что-то затягивают расставание с Валерой?
Сп62
Сп62
сегодня в 13:25
Было очевидно, что тот резерв, который был в первом тайме на голову слабее ребят вышедших во втором. Вопрос. Зачем он нужен такой резерв?
adekvat
adekvat
сегодня в 13:25, ред.
Конечно не виноват он же ее не тренерует, потому она и сильная.
янеттонаполевидел
янеттонаполевидел ответ Алексей Куприянов (раскрыть)
сегодня в 12:18
У Карпина других футболистов нет. И возможности повлиять на самоотдачу игроков на поле через слова - тоже ограничены. Ну, что им можно сделать?
Алексей Куприянов
Алексей Куприянов
сегодня в 11:46
Карпин виноват что сборная России слабая
Гость
