Андрей Мостовой оценил игру сборной России против иорданцев

1757058941

сегодня, 10:55

Футболисты сборной России провели плохой первый тайм в товарищеском матче с командой Иордании. Такое мнение высказал полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России .

В четверг сборная России на «Лукойл-Арене» сыграла вничью с командой Иордании со счетом 0:0.

«Первый тайм получился плохим, во втором намного лучше играли. Не вкатились в игру сначала, может быть, привыкали, — сказал Мостовой. — В связи с тем, наверное, что собрались только недавно. Что касается травмы, болит нога, был контакт. Но думаю, что несерьезно».

7 сентября в Эр-Райяне российские футболисты встретятся с командой Катара.