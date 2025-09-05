  • Поиск
Андрей Мостовой оценил игру сборной России против иорданцев

сегодня, 10:55
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ИорданияИорданияМатч завершен

Футболисты сборной России провели плохой первый тайм в товарищеском матче с командой Иордании. Такое мнение высказал полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой.

В четверг сборная России на «Лукойл-Арене» сыграла вничью с командой Иордании со счетом 0:0.

«Первый тайм получился плохим, во втором намного лучше играли. Не вкатились в игру сначала, может быть, привыкали, — сказал Мостовой. — В связи с тем, наверное, что собрались только недавно. Что касается травмы, болит нога, был контакт. Но думаю, что несерьезно».

7 сентября в Эр-Райяне российские футболисты встретятся с командой Катара.

Vilar
Vilar ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 13:19
языком работать, чем же ещё)))
u3ebb3jdwya4
u3ebb3jdwya4
сегодня в 12:54
Да уж, спортсменам иногда лучше даже не разговаривать
112910415
112910415
сегодня в 12:34
Не стреляйте в пианиста, не умеет он лучше-то!
lotsman
lotsman ответ Vilar (раскрыть)
сегодня в 11:36
То, что с бешенной зарплатой, я согласен. А вот насчёт мастеров, тут надо ещё разобраться - мастера в чём.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Vilar (раскрыть)
сегодня в 11:17
К тому же уровень таких как Мостовой не для сборной. Это игрок уровня ФНЛ, как и половина этой сборной. Причина? Перекорм огромными деньгами. Это здоровья много не бывает, а денег много очень даже бывает, особенно не заработанных. Футбола в РФ нет
Vilar
Vilar
сегодня в 11:12
Сынок, ты уже взрослый, а лепишь горбатого, да, кому, тем, кто смотрел в живую и по телеку. " Не вкатились", "привыкали", "собрались недавно" - не стыдно? Вы, ведь мастера, с бешенной зарплатой. Не только первый тайм плохой, вся игра плохая. Не уподобайся вашему, гл. тренеру.
