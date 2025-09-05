  • Поиск
Дегтярев назвал правильным решением РФС не переходить в Азию

сегодня, 05:22

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев уверен в восстановлении прав российских клубов и сборных Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), поэтому считает правильным решением Российского футбольного союза (РФС) не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Такое мнение он высказал на встрече с членами Совета молодых дипломатов МИД РФ стран Азиатско-Тихоокеанского региона в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) из-за ситуации на Украине.

«В футболе мы должны возвращаться обратно в Европу, — сказал Дегтярев. — Все-таки мы страна, имеющая большой опыт игры именно в Старом свете и взаимодействия с УЕФА. Я в этом стремлении Российский футбольный союз поддерживаю, помогаю и верю в то, что мы восстановимся в правах и займем наше место в Союзе европейских футбольных ассоциаций по праву. Что будет завтра и получится ли эту стратегию реализовать, пока сказать не могу, но будем оказывать поддержку РФС и на дипломатическом, и на государственном уровне. Наше футбольное сообщество считает, что надо попробовать восстановиться в УЕФА. Поэтому будем смотреть, как будут развиваться события».

В конце ноября 2022 года президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил об инициативе перехода РФС в AFC. В декабре РФС инициировал создание рабочей группы для взаимодействия с УЕФА и другими организациями по поводу возвращения отечественных клубов и сборных к участию в официальных турнирах, обсуждение идеи перехода в AFC было приостановлено. В декабре 2023 года исполком РФС проголосовал против вступления в Азиатскую конфедерацию футбола.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.

Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 14:00
Только так никто из чиновников толком и не объяснил, что мы выигрываем отказавшись переходить в Азию. Могли бы играть, получать опыт и практику. В Азии сейчас чемпион Катар, с котрым мы будем играть в воскресенье. Вот и посмотрим на силу их чемпиона. По мне мы легко могли бы брать постоянно Кубки Азии по футболу и упирать на отстранение от ЧМ чемпиона континента. Это било бы по имиджу ФИФА, по спортивному принципу и повышало бы ценность нашей страны на международной спортивной арене. Но чиновникам виднее, наша мертвая сборная не даст соврать.
Сп62
Сп62 ответ Termez Zidan (раскрыть)
сегодня в 13:35
Каждому своё. Мне он говорит правильно.
Termez Zidan
Termez Zidan
сегодня в 12:56
Заберите у Дегтярева микрофон,что то он последние дни много говорит разную чушь
ZLF
ZLF
сегодня в 11:03
Нафиг геев лучше в Азию
