«Краснодар» сыграл вничью с медийной командой ФК 10

«Краснодар» сыграл вничью 2:2 в товарищеском матче с командой ФК 10, представляющей Медийную футбольную лигу.
«Краснодар» – ФК 10 – 2:2 (1:1)
Голы: Кривцов, 8 (1:0), Назаров (Клёнкин), 34 (1:1), Скоропупов (Данилин), 61 (1:2), Арсен Ревазов, 89 с пенальти (2:2).
«Краснодар»: Корякин, Оласа (Гонсалес, 46), Коста (Стежко, 46), Жубал (Тормена, 46), Пальцев (Житлов, 63), Петров (Сидоренко, 46), Аугусто (Лазарев, 63), Кривцов (Арсен Ревазов, 46), Виктор Са (Богданец, 63), Батчи (Пугачевский, 63), Перрен (Соснихин, 63).
ФК 10: Помазан (Бурыченков, 46), Лысов (Камнев, 46), Чичерин, Гудаев, Тен, Клёнкин, Назаров (Балашов, 46), Данилин (Курбаналиев, 63), Скоропупов (Ефимов, 64), Шерешков (Рзаев, 63), Кутузов.
Предупреждения: Житлов, 64, Ревазов, 84 – Балашов, 55, Идову, 70.
Судьи: Олег Гусаков (Кисловодск), Алексей Стипиди, Евгений Бахус (оба – Краснодар).