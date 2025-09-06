Брат Эмилиано Мартинеса рассказал, почему вратарь не смог перейти в МЮ

1757139622

сегодня, 09:20

Алехандро Мартинес, брат вратаря «Астон Виллы» , рассказал, почему минувшим летом сорвался ожидавшийся трансфер голкипера в «Манчестер Юнайтед».

«Руководство не хотело его продавать, потому что он ключевой игрок в команде. Это был коммерческий вопрос. Подобные решения принимают руководители клуба. Сделка не состоялась, но так бывает в бизнесе.

Спортивная сторона вопроса не имела к этому никакого отношения, и сейчас все в порядке. Эми никогда не ссорился с Унаи Эмери (тренер „Виллы“ — прим.), все было под контролем руководства, просто клубы не смогли договориться» — сказал Алехандро Мартинес.