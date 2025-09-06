  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Брат Эмилиано Мартинеса рассказал, почему вратарь не смог перейти в МЮ

сегодня, 09:20

Алехандро Мартинес, брат вратаря «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса, рассказал, почему минувшим летом сорвался ожидавшийся трансфер голкипера в «Манчестер Юнайтед».

«Руководство не хотело его продавать, потому что он ключевой игрок в команде. Это был коммерческий вопрос. Подобные решения принимают руководители клуба. Сделка не состоялась, но так бывает в бизнесе.

Спортивная сторона вопроса не имела к этому никакого отношения, и сейчас все в порядке. Эми никогда не ссорился с Унаи Эмери (тренер „Виллы“ — прим.), все было под контролем руководства, просто клубы не смогли договориться» — сказал Алехандро Мартинес.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Барселона» задумалась о том, чтобы вернуть Рэшфорда в «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 09:11
Стало известно, почему Куэста не перешел в «Спартак»
Вчера, 15:02
Слухи«Трабзонспор» рассчитывает арендовать Онану в ближайшие дни
04 сентября
Генменеджер «Ювентуса» разозлил президента ПСЖ и сорвал трансфер Коло Муани
03 сентября
Ву покидает «Ренн» и переходит в «Спартак»
03 сентября
Антони отказал «Баварии» ради «Бетиса»
03 сентября
 
Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 09:38
В профессиональном спорте крутятся огромные деньги, и по этой причине профессиональный спорт уже давно не столько спорт, сколько бизнес. И футбол в этом бизнесе в первых рядах.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:27
Вообще-то футбол спорт, а не бизнес...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 