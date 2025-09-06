«Барселона» задумалась о том, чтобы вернуть Рэшфорда в «Манчестер Юнайтед»

1757139097

сегодня, 09:11

По сообщениям, «Барселона» рассматривает возможность возвращения в «Манчестер Юнайтед» из-за сомнений в «психологическом и физическом» состоянии нападающего.

27-летний футболист присоединился к чемпиону Ла Лиги из «Манчестер Юнайтед» на условиях первоначальной аренды с опцией выкупа за 30 миллионов фунтов стерлингов в начале летнего трансферного окна.

Рэшфорд сыграл во всех трех стартовых матчах «Барселоны» в чемпионате, выйдя в стартовом составе в одном и появившись на замену в двух других.

По данным El Nacional, «Барселона» уже предупредила англичанина, что ему нужно улучшить свою ментальную и физическую форму, если он хочет получать больше игрового времени.

В сообщении добавляется, что клуб был впечатлен его выступлениями на тренировках и в предсезонке, но ожидал, что он сразу же проявит себя после официального начала сезона.

В результате «Барселона» сейчас рассматривает возможность отправить Рэшфорда обратно на «Олд Траффорд». Если это случится, каталонская команда должна будет выплатить «Манчестер Юнайтед» 5 миллионов евро за расторжение контракта.