«Барселона» задумалась о том, чтобы вернуть Рэшфорда в «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 09:11

По сообщениям, «Барселона» рассматривает возможность возвращения Маркуса Рэшфорда в «Манчестер Юнайтед» из-за сомнений в «психологическом и физическом» состоянии нападающего.

27-летний футболист присоединился к чемпиону Ла Лиги из «Манчестер Юнайтед» на условиях первоначальной аренды с опцией выкупа за 30 миллионов фунтов стерлингов в начале летнего трансферного окна.

Рэшфорд сыграл во всех трех стартовых матчах «Барселоны» в чемпионате, выйдя в стартовом составе в одном и появившись на замену в двух других.

По данным El Nacional, «Барселона» уже предупредила англичанина, что ему нужно улучшить свою ментальную и физическую форму, если он хочет получать больше игрового времени.

В сообщении добавляется, что клуб был впечатлен его выступлениями на тренировках и в предсезонке, но ожидал, что он сразу же проявит себя после официального начала сезона.

В результате «Барселона» сейчас рассматривает возможность отправить Рэшфорда обратно на «Олд Траффорд». Если это случится, каталонская команда должна будет выплатить «Манчестер Юнайтед» 5 миллионов евро за расторжение контракта.

Все комментарии
Drosmo
Drosmo
сегодня в 09:40
А чем интересно думало руководство Барселоны, когда в их головы пришла "гениальная" мысль приобрести сбитого лётчика в лице Рэшфорда. В техничную команду брать откровенного бегунка, заточенного под чисто английский, скоростной и силовой футбол. Маркус и в лучшие годы не был каким-то сверх-талантом, а после травмы спины, и очень длительного восстановления, и вовсе опустился на уровень среднестатистического середняка. И вот что такого особенного в этом футболисте узрели Флик с Лапортой, а главное на что надеялись, беря его в команду, остаётся загадкой.
jRest
jRest
сегодня в 09:16
Есть игроки, на которых сразу нужно ставить крест. Решфорд из их числа. Это как алкоголик на последней стадии алкоголизма, его уже не исправить. Пусть ходит по ночным клубам Манчестера, а не разлагает дисциплину в молодом коллективе.
Гость
