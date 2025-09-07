  • Поиск
Карпин назвал первый тайм матча сборной России с командой Катара идеальным

вчера, 21:33
КатарЛоготип футбольный клуб Катар1 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Сборная России по футболу идеально провела первый тайм в товарищеском матче с командой Катара. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

В воскресенье российские футболисты обыграли катарцев со счетом 4:1, забив в первом тайме три безответных мяча.

«Первый тайм идеальный сегодня, понравился. Если брать первый матч с Иорданией, понятно, что последние 30 минут были достойными. Кирилл Глебов и Матвей Лукин молодцы, дебютировали, получили опыт. Теперь знают, что это такое», — сказал Карпин.

4 сентября сборная России сыграла вничью с командой Иордании со счетом 0:0. Следующий товарищеский матч российская команда проведет со сборной Ирана, встреча состоится 10 октября в Волгограде.

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:39
...Я не готов реагировать на банальность...

Судя по наличию ответа - реакция есть. Польщён.))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:36
Я не готов реагировать на банальность. Напомню лишь о том, что речь идет об оценке одной отдельно взятой игры, а именно с Катарром.
Vilar
Vilar
вчера в 22:47
Если не Карпин, кто ещё похвалит команду, играющую под его руководством.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:29
Качество игры команды надо оценивать исходя из стабильности её выступления. Можно раз выиграть у топа, а потом два/три раза слиться аутсайдеру.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:09, ред.
Ого, Валера что, к психологу пошёл? Не узнаю нашего физрука, доволен вдруг чем то, тут или психолог или на грудь принял. А может врёт, решил всех удивить
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:43
Качество игры команды нужно оценивать исключительно исходя из силы соперника. А Катар далеко не топ...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:40
Идеальный ?
Скорее нет, чем ДА. До идеального ещё далеко.
Гость
