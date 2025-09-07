Карпин назвал первый тайм матча сборной России с командой Катара идеальным

Сборная России по футболу идеально провела первый тайм в товарищеском матче с командой Катара. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
В воскресенье российские футболисты обыграли катарцев со счетом 4:1, забив в первом тайме три безответных мяча.
«Первый тайм идеальный сегодня, понравился. Если брать первый матч с Иорданией, понятно, что последние 30 минут были достойными. Кирилл Глебов и Матвей Лукин молодцы, дебютировали, получили опыт. Теперь знают, что это такое», — сказал Карпин.
4 сентября сборная России сыграла вничью с командой Иордании со счетом 0:0. Следующий товарищеский матч российская команда проведет со сборной Ирана, встреча состоится 10 октября в Волгограде.
