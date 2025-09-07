  • Поиск
Головин будет капитаном сборной России в товарищеском матче с Катаром

сегодня, 16:52
КатарЛоготип футбольный клуб Катар1 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Полузащитник «Монако» Александр Головин будет капитаном сборной России по футболу в товарищеском матче с командой Катара. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Встреча пройдет в Катаре в воскресенье и начнется в 18:15 мск. Ворота сборной России с первых минут будет защищать голкипер французского ПСЖ Матвей Сафонов. В стартовый состав, помимо Головина, также попали Александр Сильянов, Игорь Дивеев, Максим Осипенко, Данил Круговой, Алексей Батраков, Матвей Кисляк, Алексей Миранчук, Антон Миранчук и Иван Сергеев.

Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 17:48
И это сильнейший состав? Мертвый Миранчук из Динамо?? Сергеев??
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:45
Похоже Карпин на старт выставляет сильнейших, Удачи парням.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:37
Оба Миранчуки и Сергеев явно лишне в составе. Это протеже Карпина. Жаль, что сборная превратилась в частную лавочку В.Г.
Брулин
Брулин ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 17:35
Какого Антон Миранчук делает в старте. Там должен быть Мостовой, Глушенков или Глебов
adekvat
adekvat
сегодня в 17:20
Ни состава, ни капитана постоянного нет.
Брулин
Брулин
сегодня в 17:16
С первых минут в составе сборной России выйдут следующие игроки: Матвей Сафонов, Александр Сильянов, Игорь Дивеев, Максим Осипенко, Данил Круговой, Алексей Батраков, Матвей Кисляк, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Александр Головин, Иван Сергеев.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:12
Ну по мне так самое правильное решение!
