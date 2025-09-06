  • Поиск
В сборной Швеции объяснили, почему Исак не сыграл против Словении

сегодня, 22:19
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения2 : 2Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Главный тренер сборной Швеции Йон-Даль Томассон рассказал, почему он решил оставить Александера Исака вне состава команды, которая в пятницу (5 сентября) сыграла вничью со Словенией (2:2) в матче отбора ЧМ-2026.

Исак перешел в «Ливерпуль» в день окончания трансферного окна, присоединившись к клубу Премьер-лиги из «Ньюкасла» за рекордную для Британии сумму в размере 125 миллионов фунтов стерлингов.

В интервью ViaPlay после игры Томассон рассказал, почему он решил оставить нападающего на скамейке запасных: «Он провел с командой всего три тренировки. У него не было предсезонной подготовки и, конечно, игрового времени. Вероятно, риск был слишком велик, чтобы использовать его сегодня».

Отвечая на вопрос, сможет ли нападающий сыграть в следующем отборочном матче сборной Швеции против Косово, который состоится в понедельник, Томассон добавил: «Надеюсь, очень надеюсь. Он может изменить ход матча».

пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 22:35
Исак топ форвард.
возможно, его не хватило для победы шведов.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 22:27, ред.
Пусть Томассон и дальше продолжает быть осторожным. Пользы от Исака на лавке будет для команды огромной... Огромной будет для команды польза от Исака на лавке, пока Томассон будет и дальше продолжать быть осторожным.

Выше описанные рассуждения - закадровый текст автора к фильму-трагикомедии на скандинавский манер.
