В сборной Швеции объяснили, почему Исак не сыграл против Словении

1757186369

сегодня, 22:19

Главный тренер сборной Швеции рассказал, почему он решил оставить вне состава команды, которая в пятницу (5 сентября) сыграла вничью со Словенией (2:2) в матче отбора ЧМ -2026.

Исак перешел в «Ливерпуль» в день окончания трансферного окна, присоединившись к клубу Премьер-лиги из «Ньюкасла» за рекордную для Британии сумму в размере 125 миллионов фунтов стерлингов.

В интервью ViaPlay после игры Томассон рассказал, почему он решил оставить нападающего на скамейке запасных: «Он провел с командой всего три тренировки. У него не было предсезонной подготовки и, конечно, игрового времени. Вероятно, риск был слишком велик, чтобы использовать его сегодня».

Отвечая на вопрос, сможет ли нападающий сыграть в следующем отборочном матче сборной Швеции против Косово, который состоится в понедельник, Томассон добавил: «Надеюсь, очень надеюсь. Он может изменить ход матча».