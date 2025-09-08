  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияГермания. Бундеслига 2025/2026

Датчанин Юльманн стал главным тренером футбольного клуба «Байер»

сегодня, 16:23

Датчанин Каспер Юльманн назначен новым главным тренером германского футбольного клуба «Байер». Об этом сообщает пресс-служба «Байера».

Соглашение рассчитано до лета 2027 года.

1 сентября «Байер» отправил в отставку нидерландца Эрика тен Хага, который возглавил команду в мае 2025 года. В матче первого тура чемпионата Германии «Байер» проиграл «Хоффенхайму» (1:2), а затем сыграл вничью с «Вердером» (3:3), ведя со счетом 3:1 и имея численное преимущество.

С октября 2022 года «Байером» руководил испанец Хаби Алонсо, который покинул клуб по окончании сезона-2024/25 и возглавил испанский «Реал». Вместе с Алонсо «Байер» впервые стал чемпионом Германии и выиграл кубок страны.

Юльманну 53 года. Его последним местом работы была сборная Дании, которой специалист руководил с 2020 по 2024 год. Датские футболисты дошли до полуфинала чемпионата Европы в 2021 году. Ранее Юльманн тренировал датские «Норшелланн» и «Люнгбю», а также германский «Майнц».

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноПортугалец Сантуш покинул пост главного тренера сборной Азербайджана
Сегодня, 12:08
Тренер сборной Казахстана подает в отставку после разгрома от Бельгии
Сегодня, 06:29
ОфициальноЕвсеев возглавил «Черноморец»
05 сентября
Испанец Диас стал новым главным тренером футбольного клуба «Родина»
04 сентября
В «Сочи» назвали срок контракта с главным тренером Осинькиным
04 сентября
Экс-тренер сборной Аргентины Сампаоли возглавил «Атлетико Минейро»
03 сентября
 
Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 17:46
Странное решение руководства Байера. Впрочем назначение Тен Хага таким же было! Как они вообще умудрились Алонсо подписать!?
xk8zmm66hjc7
xk8zmm66hjc7
сегодня в 17:43
Всяко не хуже лысого физручка-травокура будет
Alex_67
Alex_67
сегодня в 16:41
Он не на слуху, но за плечами сборная Дании.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 