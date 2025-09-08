Датчанин Юльманн стал главным тренером футбольного клуба «Байер»

1757337823

сегодня, 16:23

Датчанин Каспер Юльманн назначен новым главным тренером германского футбольного клуба «Байер». Об этом сообщает пресс-служба «Байера».

Соглашение рассчитано до лета 2027 года.

1 сентября «Байер» отправил в отставку нидерландца Эрика тен Хага, который возглавил команду в мае 2025 года. В матче первого тура чемпионата Германии «Байер» проиграл «Хоффенхайму» (1:2), а затем сыграл вничью с «Вердером» (3:3), ведя со счетом 3:1 и имея численное преимущество.

С октября 2022 года «Байером» руководил испанец Хаби Алонсо, который покинул клуб по окончании сезона-2024/25 и возглавил испанский «Реал». Вместе с Алонсо «Байер» впервые стал чемпионом Германии и выиграл кубок страны.

Юльманну 53 года. Его последним местом работы была сборная Дании, которой специалист руководил с 2020 по 2024 год. Датские футболисты дошли до полуфинала чемпионата Европы в 2021 году. Ранее Юльманн тренировал датские «Норшелланн» и «Люнгбю», а также германский «Майнц».