  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФранция. Лига 1 2025/2026

Сафонов оценил слухи о возможном уходе из ПСЖ

вчера, 12:41

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов оценил слухи о том, что он мог покинуть клуб летом.

«Я думаю, что это нервировало тех, кто читал (новости); может, тех, кто не хотел, чтобы я переходил, но меня никоим образом это не трогает, потому что я‑то знаю правду (улыбается). Всегда говорил о том, что я поехал в Европу за трудностями. И странно, когда я получаю эти трудности, от них уезжать и их избегать. Думаю, что это не то, к чему нужно стремиться мне лично» , — сказал голкипер.

Подписывайся в ВК
Все новости
 
Сортировать
Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 00:01
Что Сафонов,что Лунин, хорошо уселись. Посмотрите на Емелю, ушёл из Арсенала и карьера попёрла. А эти два самородка, как пиявки впились.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:05
Похоже, что Матвею там здорово промыли мозги. Разве кого-то могут нервировать слухи о твоём возможном уходе из ПСЖ, кроме твоих родственников? Или ты считаешь, что полстраны не спит и только о тебе думает? Ошибаешься, не стоит преувеличивать свою популярность. А из Франции лучше уехать. Включай мозги, тебе почти в открытую говорят об этом. Сегодня во Франции запланировано начало масштабных протестных мероприятий. Ищи тебя потом ..
4h6fw3ncwahj
4h6fw3ncwahj
вчера в 13:59
Дал понять что ему и там не плохо
112910415
112910415
вчера в 13:53
совсем странным стал Матвей :
постоянный отдых на уютной скамье упорно называет трудностями ! )
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 13:14
А что Моте париться? Денежка не просто капает, а льётся рекой!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 13:12
Уважаемые участники, сообщаем, что победители текущего месяца получат материальные призы в октябре, а далее материальные призы будут приостановлены.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:51, ред.
Мотя молодец. Не парится. Контракт до 29-го года на руках и пошли они все... к кобыле в трещину.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 