Голы Смолова и Ари принесли «БроукБойз» победу в матче Кубка России

вчера, 21:27
СатурнЛоготип футбольный клуб Сатурн (Раменское)0 : 2Логотип футбольный клуб БроукБойз (Москва)БроукБойзМатч завершен

Клуб Медиалиги «БроукБойз» в гостях со счетом 2:0 обыграл подмосковный «Леон Сатурн» в матче третьего раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу.

Забитыми мячами отметились бывшие футболисты сборной России, чемпионы страны Федор Смолов (63-я минута) и Ари (90+6). Смолов отличился во второй раз в двух матчах за «БроукБойз» в Кубке России, впервые игрок забил в матче второго раунда против курского «Авангарда» (2:1). Ари провел первый матч за «БроукБойз». В четвертом раунде «пути регионов» «БроукБойз» сыграет с саратовским «Соколом».

Ранее президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров сообщил, что перед матчем отравилось 17 футболистов команды. Перед игрой пресс-служба клуба сообщила, что к матчу готовы все игроки, кроме нападающего Сергея Давыдова.

Первый матч за «БроукБойз» провел бывший футболист «Краснодара», московских «Локомотива» и «Спартака» Ари. Бразилец, имеющий российское гражданство, поучаствовал в голе своей команды, поборовшись за верховой мяч в чужой штрафной площади.

«БроукБойз» является одним из двух клубов Медиалиги, продолжающих выступление в турнире, также в кубке принимает участие «Амкал». Для медийных клубов рекордным является выход в четвертый раунд «пути регионов» — в прошлом сезоне «Амкал» достиг четвертого раунда, но уступил владикавказской «Алании» (0:1), годом ранее 2DROTS не смог пройти подмосковные «Химки» (0:2).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который в суперфинале прошлого сезона обыграл «Ростов» (0:0, 4:3 по пенальти).

112910415
112910415
сегодня в 07:10
на этом уровне старики вполне смотрятся
112910415
112910415 ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 05:43
Тот самый, давно в ПФЛ
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:39
А Сатурн, это тот самый?
adekvat
adekvat
вчера в 22:34
Смолову сухари надо сушить, а он в футбол играет.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:56
Я думал, что Ари уже совсем завязал бегать с мячом, а он оказывается ещё играет и даже забивает голы. Но всё равно, ему ещё придётся сильно постараться, чтобы побить рекорд Медведева.)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:46
Ну оклемались после отравления - уже хорошо, пожелаю так же выздоровления Серёге.
Брулин
Брулин
вчера в 21:45
Не играющий уже год 40-летний Ари даже не двигаясь по полю просто на голову сильнее всего Сатурна, такое ощущение, что игроки Сатурна раз третий в жизни видят мяч и друг друга, в атаке просто ужас
Брулин
Брулин
вчера в 21:43
Ари забил со своей половины поля «Сатурну» с передачи Смолова. Экс-форвард «Спартака» сделал командное селфи сразу после гола
