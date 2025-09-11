Голы Смолова и Ари принесли «БроукБойз» победу в матче Кубка России

1757615263

вчера, 21:27

Клуб Медиалиги «БроукБойз» в гостях со счетом 2:0 обыграл подмосковный «Леон Сатурн» в матче третьего раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу.

Забитыми мячами отметились бывшие футболисты сборной России, чемпионы страны (63-я минута) и (90+6). Смолов отличился во второй раз в двух матчах за «БроукБойз» в Кубке России, впервые игрок забил в матче второго раунда против курского «Авангарда» (2:1). Ари провел первый матч за «БроукБойз». В четвертом раунде «пути регионов» «БроукБойз» сыграет с саратовским «Соколом».

Ранее президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров сообщил, что перед матчем отравилось 17 футболистов команды. Перед игрой пресс-служба клуба сообщила, что к матчу готовы все игроки, кроме нападающего Сергея Давыдова.

Первый матч за «БроукБойз» провел бывший футболист «Краснодара», московских «Локомотива» и «Спартака» Ари. Бразилец, имеющий российское гражданство, поучаствовал в голе своей команды, поборовшись за верховой мяч в чужой штрафной площади.

«БроукБойз» является одним из двух клубов Медиалиги, продолжающих выступление в турнире, также в кубке принимает участие «Амкал». Для медийных клубов рекордным является выход в четвертый раунд «пути регионов» — в прошлом сезоне «Амкал» достиг четвертого раунда, но уступил владикавказской «Алании» (0:1), годом ранее 2DROTS не смог пройти подмосковные «Химки» (0:2).