Смолов считает, что открытие аэропорта сильно поможет «Краснодару»

1757621282

вчера, 23:08

Открытие аэропорта в Краснодаре сильно поможет местному футбольному клубу в сезоне. Такое мнение журналистам высказал чемпион России в составе «Краснодара» .

«Как открытие аэропорта в Краснодаре может не помочь, если вместо 12 часов дороги будешь добираться 4? Конечно, это сильно поможет. Еще одним транспортом добираться», — сказал Смолов.

Краснодарский аэропорт открыт для обслуживания рейсов с 09:00 мск 11 сентября. Авиационная гавань не обслуживала воздушные суда с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности. На протяжении всего периода временных ограничений аэропорт Краснодара поддерживал высокую степень готовности для возобновления работы, также в аэропорту укомплектован штат сотрудников.