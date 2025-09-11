  • Поиск
Смолов считает, что открытие аэропорта сильно поможет «Краснодару»

вчера, 23:08

Открытие аэропорта в Краснодаре сильно поможет местному футбольному клубу в сезоне. Такое мнение журналистам высказал чемпион России в составе «Краснодара» Федор Смолов.

«Как открытие аэропорта в Краснодаре может не помочь, если вместо 12 часов дороги будешь добираться 4? Конечно, это сильно поможет. Еще одним транспортом добираться», — сказал Смолов.

Краснодарский аэропорт открыт для обслуживания рейсов с 09:00 мск 11 сентября. Авиационная гавань не обслуживала воздушные суда с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности. На протяжении всего периода временных ограничений аэропорт Краснодара поддерживал высокую степень готовности для возобновления работы, также в аэропорту укомплектован штат сотрудников.

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 11:36
Да, но конкуренция у Смолова высокая. В числе претендентов также Пивоваров и 70- летний дед, вышедший на поле мяч потрогать...
kip-elev
kip-elev
сегодня в 09:44
По крайней мере Краснодар будет в равных условиях по логистике с другими командами и это хорошо.
112910415
112910415
сегодня в 07:21
да он интеллектуал !
и считать умеет !
shlomo
shlomo
сегодня в 06:43
Ну если сам Федор так читает, то так тому и быть...:))))
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 06:29
Какой же он разносторонний человек?
5ejg385actmw
5ejg385actmw
сегодня в 05:47
Это приятная новость, главное меры безопасности принять
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 05:18
Согласен... Очень много его сегодня)))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:50
А не потому Смолов заговорил о возможном завершении карьеры , что узнал о какой то вакансии в одном из пресс - центров ( уж больно его много стало в освещении событий) ...)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:43
Команда будет меньше тратить время на дорогу.
