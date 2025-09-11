  • Поиск
Кафанов: «Впервые в сборной России вратарям не дали должную нагрузку»

вчера, 08:59

Тренерский штаб сборной России по футболу впервые за последние годы не смог дать вратарям национальной команды такую нагрузку, при которой они бы приехали в клуб не в растренированном состоянии. Об этом рассказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

На сентябрьский сбор из вратарей были вызваны Матвей Сафонов из французского «Пари Сен-Жермен», Александр Максименко из московского «Спартака», Денис Адамов из петербургского «Зенита» и Евгений Ставер из казанского «Рубина». Сафонов сыграл в матче с командой Катара (4:1), Максименко — с командой Иордании (0:0).

«То, что запланировали, не сделали, у нас кое-что поменялось в тренировочном процессе. Были немного другие планы и упражнения, если говорить о нагрузке, то Матвей Сафонов не получил должной нагрузки, того объема тренировочных занятий, который планировался, — сказал Кафанов. — Не только он, но и все вратари. У нас было очень мало времени, три дня до первой игры, потом восстановительные занятия, перелеты. В этот раз, наверное, им не хватило того, что есть в клубе».

"Наверное, в первый раз не получилось дать вратарям такую нагрузку, чтобы быть уверенным в том, что они приехали нерастренированными. Речь идет об объеме нагрузки, должно было быть больше упражнений, по разным причинам не получилось. Но я пятый год в сборной, обычно мы находили один день в недельном цикле, как у нас говорят, «хорошо покушать», чтобы они приезжали в клуб, могли себя чувствовать уверенно, готовились к матчам чемпионата. Здесь им нужно будет добрать, тренерам вратарей я об этом скажу и в «Зените», и в «Рубине», — добавил Кафанов.

Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 12:13
Нам бы их вратарские проблемы ... Т. е., если Адам и Став пропустят - валите всё на Кафанова?!.
Kosmos58
Kosmos58 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 12:10
Но ноль СИДИТ!
adekvat
adekvat
вчера в 11:30
Дартаньян как перешел в ПСЖ, так нагрузок больше и не видел. Суд по алиментам не в счет.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:38
Моте нагрузка не нужна. Он и так в каждом матче на ноль стоит)))
