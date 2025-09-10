Свищев: «Смолов мог бы стать амбассадором кодекса этики российского спорта»

1757502966

вчера, 14:16

Футболиста после драки в кафе нужно обязать читать лекции о моральном облике спортсмена. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту .

«Смолов должен ответить за свой поступок в соответствии с законом, — сказал Свищев. — Насколько мы видим из публичных заявлений, потерпевшая сторона претензий к нему не имеет. Но у меня есть предложение на счет общественной нагрузки в качестве альтернативного или дополнительного взыскания. Федор мог бы в течение определенного времени посещать спортивные школы и проводить общение с молодыми спортсменами, объясняя, как им поступать не нужно, рассказывая бы этические аспекты. Он мог бы стать таким амбассадором кодекса этики российского спорта».

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД , на основании медицинской экспертизы и заявления потерпевшего дознанием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.