  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Свищев: «Смолов мог бы стать амбассадором кодекса этики российского спорта»

вчера, 14:16

Футболиста Федора Смолова после драки в кафе нужно обязать читать лекции о моральном облике спортсмена. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Смолов должен ответить за свой поступок в соответствии с законом, — сказал Свищев. — Насколько мы видим из публичных заявлений, потерпевшая сторона претензий к нему не имеет. Но у меня есть предложение на счет общественной нагрузки в качестве альтернативного или дополнительного взыскания. Федор мог бы в течение определенного времени посещать спортивные школы и проводить общение с молодыми спортсменами, объясняя, как им поступать не нужно, рассказывая бы этические аспекты. Он мог бы стать таким амбассадором кодекса этики российского спорта».

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, на основании медицинской экспертизы и заявления потерпевшего дознанием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

По данным ГУ МВД России, 28 мая в полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения о поступлении 47-летнего жителя Челябинска с телесными повреждениями. Установлено, что между посетителями кафе на Большой Никитской улице произошел конфликт, переросший в потасовку, в результате которой одному из мужчин потребовалась медицинская помощь. Сотрудники полиции установили подозреваемого и провели проверку. В рамках уголовного дела Смолову грозит до трех лет колонии.

Подписывайся в ВК
Все новости
Журова считает, что Смолова могли спровоцировать на драку в кафе
Вчера, 14:08
Розовский считает Заболотного неспартаковским футболистом
Вчера, 13:37
Главный тренер «Сочи» Осинькин рассматривает клуб как долгосрочный проект
Вчера, 13:06
Президент «Урала» считает, что команда может выйти в РПЛ по итогам сезона
Вчера, 10:00
Карпин оценил уровень октябрьских соперников сборной России
Вчера, 09:15
Карпин оценил шансы Чалова на приезд в сборную России в этом году
Вчера, 07:30
 
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:25
Коба Джугашвили за такие слова Свищеву бы путёвку в Магадан организовал.
Там из Свищева амбассадора бы вмиг сделали.
112910415
112910415
вчера в 19:50
Не получится у него! )
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:38
Если повторит судьбу Кокорина и Мамаева, то за три года галерея из татух у Фёдора наверняка станет богаче.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:02
Да и амбал , так себе , не очень...)
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:44
Тогда уж в составе трио с Кокориным и Мамаевым.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 