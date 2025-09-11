Свищев призвал правоохранительные органы разобраться в ситуации с «Химками»

1757575653

вчера, 10:27

Правоохранительные органы должны заняться ситуацией с долгами футбольного клуба «Химки», который ранее был признан банкротом. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту .

Ранее Арбитражный суд Московской области признал футбольный клуб «Химки» банкротом.

«Признание „Химок“ банкротом — закономерный итог, — сказал Свищев. — Клуб фактически прекратил деятельность еще летом, накопив почти полмиллиарда долгов. Важно, что Российский футбольный союз вовремя лишил команду лицензии и тем самым остановил дальнейший рост обязательств клуба перед футболистами и персоналом. Это решение показало, что в российском спорте не должно быть места безответственному управлению. Теперь ключевая задача — добиться, чтобы инвестор клуба закрыл накопленные долги, это — его ответственность. Профессиональный спорт — серьезный бизнес, который требует соответствующего подхода в управлении. Всем нравятся победы, кубки, аплодисменты публики. Но амбиции должны подкрепляться реальными возможностями. Когда владельцы и руководители ведут себя безответственно, страдают прежде всего люди, ставшие заложниками ситуации. Важно, чтобы к ситуации с долгами „Химок“ подключились профильные силовые ведомства. Прокуратура уже получила заявления от бывших сотрудников, и мы рассчитываем, что ситуация будет взята под жесткий контроль».

«Химки» объявили о приостановке деятельности 18 июня. Ранее клуб по причине финансовых проблем не получил лицензию для участия в сезоне Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) и лишился возможности выступить в высшем дивизионе чемпионата России.