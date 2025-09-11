Митрофанов оценил матчи сборной России с Иорданией и Катаром

1757585990

вчера, 13:19

Российский футбольный союз ( РФС ) доволен проведением сентябрьских матчей сборной России с командами Иордании и Катара. Об этом журналистам рассказал генеральный секретарь РФС .

4 сентября сборная России дома сыграла вничью с командой Иордании (0:0), 7 сентября на выезде победила сборную Катара (4:1).

«С Иорданией и Катаром отдельных переговоров не вели на еще одни матчи. Важно, что Иордания — участник чемпионата мира, команда отобралась. Команда сделала скачок в развитии, финалист Кубка Азии, — сказал Митрофанов. Не самая простая команда, несмотря на рейтинг, показывает еще раз, что слабых команд нет. Матч с командой Катара тоже крайне интересный, сильно выросла, новый качественный тренер. Довольны результатами, больше — матчем с Катаром. Нужно понимать, что тренер хочет проверять разные составы футболистов, давать возможности посмотреть всех футболистов. Вы знаете следующие матчи сборной, всех ждем в октябре и ноябре. И сейчас ведем активную работу по марту и июне в следующем году».