Юрист считает маловероятным, что Смолова лишат свободы

вчера, 18:18

Футболист Федор Смолов с большой долей вероятности избежит наказания в виде лишения свободы за драку в московском кафе. Такое мнение высказала доцент кафедры уголовного права Московского государственного юридического университета (МГЮА) Анастасия Рагулина.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что уголовное дело на Смолова возбуждено по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью после драки в московском кафе.

«Скорее всего, не назначат ему наказания в виде лишения свободы, поскольку согласно статье 56 УК РФ, наказание в виде лишения свободы может быть назначено осужденному, совершившему впервые преступление небольшой тяжести, только при наличии отягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 63 УК РФ. Все будет зависеть от наличия этих обстоятельств и усмотрения суда», — пояснила юрист.

Рагулина также рассказала, чем отличается дело Смолова от инцидента с потасовкой в Москве, участниками которой 8 октября 2018 года стали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. «У других футболистов была более сложная квалификация. Она состояла из нескольких статей. Все осложнялось хулиганством и хулиганскими побуждениями и применением предмета, используемого в качестве орудия, а в деле Смолова их нет, как видно из квалификации. То есть такие признаки не усматриваются», — объяснила она.

«Александр Кокорин признан виновным в хулиганстве с применением оружия в качестве предмета, умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и таком же преступлении с применением предмета в качестве оружия. Мамаев, Кирилл Кокорин — брат Александра и приятель футболистов Александр Протасовицкий признаны виновными в причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и побоях (ст. 116 УК РФ). Мамаев, Кокорин и Протасовицкий получили по году исправительных работ», — напомнила эксперт.

Об инцидентах

По данным ГУ МВД России, 28 мая в полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения о поступлении 47-летнего жителя Челябинска с телесными повреждениями. Установлено, что между посетителями кафе на Большой Никитской улице произошел конфликт, переросший в потасовку, в результате которой одному из мужчин потребовалась медицинская помощь. Сотрудники полиции установили подозреваемого и провели проверку. В рамках уголовного дела Смолову грозит до трех лет колонии.

Александр Кокорин и Павел Мамаев 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в Москве. Около 08:30 мск спортсмены в компании еще нескольких человек подрались с водителем автомобиля Mercedes у гостиницы «Пекин». В результате гражданин Белоруссии Виталий Соловчук получил черепно-мозговую травму, перелом носа и ушиб лица. Нападавшие также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины (иномарка принадлежала ведущей Первого канала Ольге Ушаковой). В тот же день в кафе на Большой Никитской улице Кокорин и Мамаев устроили драку с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денисом Паком. Чиновнику было нанесено несколько ударов, он получил закрытую черепно-мозговую травму. Находившийся в кафе гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин, который попытался пресечь действия нападавших, также получил удар по лицу.

8 мая 2019 года Пресненский суд столицы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Кокорина — к году и шести месяцам.

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:52, ред.
    Роман313
    Роман313
    вчера в 22:00
    Да замнут это дело потихоньку. Широков тоже носы ломал и ничего, уголовки не имеет.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 21:51
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 21:49
        Брулин
        Брулин
        вчера в 20:59
        нынче стало слишком много ЗВЕЗДАнутых спортсменов и клоунов на сцене.
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
        вчера в 20:27, ред.
        Ты и холст - твой преобладающий жизненный опыт. Я и люди - мой. В таких вещах ведущую роль играет род деятельности. Поэтому количество прожитых лет здесь второстепенно.
        Capral
        Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
        вчера в 20:20
        Мой жизненный опыт побогаче твоего, но я не припомню, подобных справедливых наказаний.
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
        вчера в 20:19
        Это не слова, а мой житейский опыт.
        Buzz Lightyear
        Buzz Lightyear ответ CCCP1922 (раскрыть)
        вчера в 20:11
        Не сказал, а сказала - зовут юриста Анастасия.
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
        вчера в 20:07
        Ваня, добрый вечер. Вставлю, как говорят свои 5 копеек. Ты был бы прав, если бы квалифицирующие состав преступления признаки были бы одинаковы. А в твоих примерах они разные. У Коко и Мамая - легкие телесные повреждения у потерпевших. А в деле Смолова - средней тяжести телесные повреждения потерпевшего. Правда надо сказать, что в настоящее время телесные повреждения декриминализированы, т.е. вынесены за перечень квалифицирующих факторов. Но тем не менее они будут рассмотрены. Обычно такте дела до суда не доходят, они прекращаются на стадии следствия по примирению сторон. Но теоретически возможно все. С уважением.
        Capral
        Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
        вчера в 20:05
        Ну, это только слова.
        Или, нужен судья Лоуренс Уоргрейв. Да где жe его взять...
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
        вчера в 20:02
        Всех.
        Capral
        Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
        вчера в 19:40
        Ты серьезно? И много таких наказала?
        Alex_67
        Alex_67
        вчера в 19:37
        Практика показывает, что потерпевший, даже если он изменил в ходе следствия своё отношение к обвиняемому от враждебного до дружеского, не может, только своими показаниями, снять обвинение полностью. Просто всё только в кино происходит. Анкету себе Фёдор точно испортит.
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ
        вчера в 19:07, ред.
        Суд не накажет, Жизнь накажет. От судьбы не уйдёшь. Мешок с кулаками такие кенты рано ль поздно пренепременно находят.
        DXTK
        DXTK
        вчера в 19:00
        Тут вся разница смотря кому ты по морде заехал, простому человеку, тебе ничего не будет, а вот если какому то элитному при бабле и связях тебя посадят....... в этом и разница между инцедентами Кокорина-Мамаева и Смолова.
        stanichnik
        stanichnik
        вчера в 19:00, ред.
        Главное отличие этих двух резонансных дел это статус потерпевших. У Мамаева с Кокориным потерпевший, на их беду, оказался " птицей высокого полёта", не пожелавший идти на примирение, "будут сидеть! я сказал" и поехали Паша с Сашей в места не столь отдалённые. А в деле у Смолова потерпевший какой-то житель из Челябинска с которым наверняка можно договориться, компенсировав лечение и моральный вред кругленькой суммой, закрыв дело по примирению сторон, не доводя до суда. Да даже, если суд и состоится, то принимая во внимание признания вины и чистосердечное раскаяние подсудимого, а также полное возмещение вреда здоровью потерпевшего, суд может ограничиться штрафом или небольшим условным сроком, но на нары Фёдор вряд ли поедет.
        Я так думаю, а там поглядим, чем дело закончится.
        Дед за ЦСКА
        Дед за ЦСКА
        вчера в 18:50
        Конечно избежит тюрьмы, откупится)).
        CCCP1922
        CCCP1922
        вчера в 18:49
        Сказал, как настоящий юрист...
