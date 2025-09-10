Юрист считает маловероятным, что Смолова лишат свободы

1757517481

вчера, 18:18

Футболист с большой долей вероятности избежит наказания в виде лишения свободы за драку в московском кафе. Такое мнение высказала доцент кафедры уголовного права Московского государственного юридического университета (МГЮА) Анастасия Рагулина.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что уголовное дело на Смолова возбуждено по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью после драки в московском кафе.

«Скорее всего, не назначат ему наказания в виде лишения свободы, поскольку согласно статье 56 УК РФ , наказание в виде лишения свободы может быть назначено осужденному, совершившему впервые преступление небольшой тяжести, только при наличии отягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 63 УК РФ . Все будет зависеть от наличия этих обстоятельств и усмотрения суда», — пояснила юрист.

Рагулина также рассказала, чем отличается дело Смолова от инцидента с потасовкой в Москве, участниками которой 8 октября 2018 года стали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. «У других футболистов была более сложная квалификация. Она состояла из нескольких статей. Все осложнялось хулиганством и хулиганскими побуждениями и применением предмета, используемого в качестве орудия, а в деле Смолова их нет, как видно из квалификации. То есть такие признаки не усматриваются», — объяснила она.

«Александр Кокорин признан виновным в хулиганстве с применением оружия в качестве предмета, умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и таком же преступлении с применением предмета в качестве оружия. Мамаев, Кирилл Кокорин — брат Александра и приятель футболистов Александр Протасовицкий признаны виновными в причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и побоях (ст. 116 УК РФ ). Мамаев, Кокорин и Протасовицкий получили по году исправительных работ», — напомнила эксперт.

Об инцидентах

По данным ГУ МВД России, 28 мая в полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения о поступлении 47-летнего жителя Челябинска с телесными повреждениями. Установлено, что между посетителями кафе на Большой Никитской улице произошел конфликт, переросший в потасовку, в результате которой одному из мужчин потребовалась медицинская помощь. Сотрудники полиции установили подозреваемого и провели проверку. В рамках уголовного дела Смолову грозит до трех лет колонии.

Александр Кокорин и Павел Мамаев 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в Москве. Около 08:30 мск спортсмены в компании еще нескольких человек подрались с водителем автомобиля Mercedes у гостиницы «Пекин». В результате гражданин Белоруссии Виталий Соловчук получил черепно-мозговую травму, перелом носа и ушиб лица. Нападавшие также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины (иномарка принадлежала ведущей Первого канала Ольге Ушаковой). В тот же день в кафе на Большой Никитской улице Кокорин и Мамаев устроили драку с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денисом Паком. Чиновнику было нанесено несколько ударов, он получил закрытую черепно-мозговую травму. Находившийся в кафе гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин, который попытался пресечь действия нападавших, также получил удар по лицу.

8 мая 2019 года Пресненский суд столицы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Кокорина — к году и шести месяцам.