Дебютант сборной России Лукин выделил главные качества Карпина

Главный тренер сборной России Валерий Карпин является очень открытым человеком и обладает огромным опытом как тренер и футболист. Такое мнение высказал защитник ЦСКА Матвей Лукин.
Лукин дебютировал за сборную России в гостевом товарищеском матче с командой Катара (4:1), выйдя на замену во втором тайме.
«Валерий Георгиевич Карпин на самом деле очень открытый человек, все говорит так, как есть, — сказал Лукин. — Приятно было получить от него огромный опыт, который у него есть как у футболиста и тренера. Я наслаждался каждым днем, благодарен всем за такую возможность».
