Дебютант сборной России Лукин выделил главные качества Карпина

вчера, 11:48

Главный тренер сборной России Валерий Карпин является очень открытым человеком и обладает огромным опытом как тренер и футболист. Такое мнение высказал защитник ЦСКА Матвей Лукин.

Лукин дебютировал за сборную России в гостевом товарищеском матче с командой Катара (4:1), выйдя на замену во втором тайме.

«Валерий Георгиевич Карпин на самом деле очень открытый человек, все говорит так, как есть, — сказал Лукин. — Приятно было получить от него огромный опыт, который у него есть как у футболиста и тренера. Я наслаждался каждым днем, благодарен всем за такую возможность».

Alex_67
Alex_67
вчера в 12:20
Карпину пишут красивую биографию... Это настораживает меня, как болельщика сборной России 🇷🇺 по футболу. Неужели этот человек и дальше будет продолжать проводить свои эксперименты над главной командой нашей страны? Где-то сверху на всё это смотрит Павел Садырин и грустно улыбается.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:13, ред.
С чего вдруг такие дифирамбы Матвей выдаёт?
Ни как хочет, чтобы Валера его не забывал. ))).
Гость
