Дебютант сборной России Лукин выделил главные качества Карпина

1757666898

вчера, 11:48

Главный тренер сборной России является очень открытым человеком и обладает огромным опытом как тренер и футболист. Такое мнение высказал защитник ЦСКА .

Лукин дебютировал за сборную России в гостевом товарищеском матче с командой Катара (4:1), выйдя на замену во втором тайме.

«Валерий Георгиевич Карпин на самом деле очень открытый человек, все говорит так, как есть, — сказал Лукин. — Приятно было получить от него огромный опыт, который у него есть как у футболиста и тренера. Я наслаждался каждым днем, благодарен всем за такую возможность».