Смолов надеется, что ситуация с уголовным делом не повлияет на игру в Кубке

вчера, 23:30

Нападающий «БроукБойз» Федор Смолов надеется, что ситуация с его уголовным делом не повлияет на дальнейшее выступление в Фонбет — Кубке России за клуб. Об этом Смолов рассказал журналистам.

«Новости, которые меня касаются, конечно, мне попадаются. Но в целом эта ситуация со мной, ничего нового для себя не увидел. Надеюсь, что ситуация не повлияет на следующий раунд», — сказал Смолов.

10 сентября в отношении Смолова было открыто уголовное дело, игроку избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. По данным ГУ МВД России, 28 мая в полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения о поступлении 47-летнего жителя Челябинска с телесными повреждениями. Установлено, что между посетителями кафе на Большой Никитской улице произошел конфликт, переросший в потасовку, в результате которой одному из мужчин потребовалась медицинская помощь. Сотрудники полиции установили подозреваемого и провели проверку.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, на основании медицинской экспертизы и заявления потерпевшего дознанием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Александр Лобарёв 1
Александр Лобарёв 1
сегодня в 08:59
Объективно, если бы это был обычный человек, то замяли бы и все. Понятно, что выводят Смолова на деньги. С другой стороны, если ты публичное лицо, нужно вести себя сверх прилично
cz9cv22ud33z
cz9cv22ud33z
сегодня в 08:47
А не надо надеяться - накосячил - отвечай!
sv_1969
sv_1969 ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 07:19
Точно в тюремной команде будет всех рвать
112910415
112910415
сегодня в 07:18
спортивной злости только прибавится !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 06:41
Вот Федя наверное задумался: может, нужно было не по мячу бить, а по чьей-нить наглой морде 🤣. А если, не дай Бог, посадят, так вообще из инета вылезать не будет. Медиаличность в медиакоманде !
Впрочем, не злобствую, лёгкая ирония...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 06:32
Как суд решит, так и будет...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 05:26
А в ГУ МВД наоборот надеются, что игры на Кубок не помешают ведению уголовного дела...)
Брулин
Брулин ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 04:48
Расшифровка:
Смолов: «Судя по новостям, которые меня окружают этим летом, я, (блин), броук, (капец)».
Райзен: «Под концепцию медиалиги матерящийся как сапожник идеально подходит, ребята!»
sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:32
Как сказал Жеглов - вор должен сидеть в тюрьме!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:16
7 из 9-ти последних сообщений на сайте - о Смолове.....
Слава странная штука...и в лучшие годы он не был так популярен как теперь...став медиалиговским игроком....
