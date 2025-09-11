Смолов надеется, что ситуация с уголовным делом не повлияет на игру в Кубке

1757622629

вчера, 23:30

Нападающий «БроукБойз» надеется, что ситуация с его уголовным делом не повлияет на дальнейшее выступление в Фонбет — Кубке России за клуб. Об этом Смолов рассказал журналистам.

«Новости, которые меня касаются, конечно, мне попадаются. Но в целом эта ситуация со мной, ничего нового для себя не увидел. Надеюсь, что ситуация не повлияет на следующий раунд», — сказал Смолов.

10 сентября в отношении Смолова было открыто уголовное дело, игроку избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. По данным ГУ МВД России, 28 мая в полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения о поступлении 47-летнего жителя Челябинска с телесными повреждениями. Установлено, что между посетителями кафе на Большой Никитской улице произошел конфликт, переросший в потасовку, в результате которой одному из мужчин потребовалась медицинская помощь. Сотрудники полиции установили подозреваемого и провели проверку.