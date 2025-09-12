В «Динамо» хотят, чтобы Захарян больше играл за «Реал Сосьедад»

Московское «Динамо» следит за выступлениями полузащитника Арсена Захаряна за испанский «Реал Сосьедад», в клубе хотят, чтобы он проявил себя и играл больше. Об этом рассказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.
«Общение „Динамо“ с Арсеном Захаряном есть, мы постоянном в контакте. У него есть друзья в команде, он общается с Ярославом Гладышевым и Константином Тюкавиным, с другими ребятами тоже взаимодействует, — сказал Пивоваров на мероприятии, посвященном подписанию соглашения между музеем „Динамо“ и ведущими клубами бело-голубых. — Да, нам, конечно, хотелось бы, чтобы он больше играл, чем в прошлом сезоне, показал себя. Он обладает большим талантом, желаем ему удачи, следим за его выступлениями».
Захаряну 22 года, он является воспитанником «Динамо». Футболист не выходил на поле в официальных матчах с 23 февраля из-за травмы. За «Реал Сосьедад» россиянин выступает с августа 2023 года, куда перешел из «Динамо». В прошедшем сезоне полузащитник забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах в разных турнирах.
Но главная проблема в том, что Захаряна устраивает его нынешнее положение)
Молодой человек, желающий играть и проявить себя в Европе, относится к подобному предложению с полной серьезностью- учит язык, пытается как-то ассимилироваться на чужбине, именно то, что полностью противоречит поведению Арсена...
