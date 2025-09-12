  • Поиск
В «Динамо» хотят, чтобы Захарян больше играл за «Реал Сосьедад»

вчера, 11:03

Московское «Динамо» следит за выступлениями полузащитника Арсена Захаряна за испанский «Реал Сосьедад», в клубе хотят, чтобы он проявил себя и играл больше. Об этом рассказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

«Общение „Динамо“ с Арсеном Захаряном есть, мы постоянном в контакте. У него есть друзья в команде, он общается с Ярославом Гладышевым и Константином Тюкавиным, с другими ребятами тоже взаимодействует, — сказал Пивоваров на мероприятии, посвященном подписанию соглашения между музеем „Динамо“ и ведущими клубами бело-голубых. — Да, нам, конечно, хотелось бы, чтобы он больше играл, чем в прошлом сезоне, показал себя. Он обладает большим талантом, желаем ему удачи, следим за его выступлениями».

Захаряну 22 года, он является воспитанником «Динамо». Футболист не выходил на поле в официальных матчах с 23 февраля из-за травмы. За «Реал Сосьедад» россиянин выступает с августа 2023 года, куда перешел из «Динамо». В прошедшем сезоне полузащитник забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах в разных турнирах.

Scorp689
Scorp689
вчера в 15:28
Видимо армянское радио не хочет...
Брулин
Брулин
вчера в 14:19
Арсен здоров и сможет посетить матч с Реалом. После игры зайдет в раздевалку поздравить или подбодрить товарищей по команде.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:53
Динамо Москвы хочет одно. Реал Сосьедад хочет другое. Захарян хочет просто наслаждаться жизнью. Футбол не главное его в видении
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:28
Он больше в лазарете ,чем на поле !
112910415
112910415
вчера в 13:01
ну не может он больше, никак !
Capral
Capral ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 12:08
Отличным игроком он никогда не был. Был способным, по мере возможностей, но не более... А кроме всего- еще и безответственный человек.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:05
Я думаю, что Реал Сосьедад не против, чтобы Динамо купило Захаряна, даже по сниженной цене и самостоятельно обеспечило ему игровую практику. Интересно, что скажет сам Арсен? А ведь был отличным игроком... Что с ним произошло? Испанский этап карьеры представляет собой историю болезни игрока. Я думаю мы это узнаем, когда Захарян покинет Испанию, от РС. А пока, клуб просто хочет его продать.
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 12:04, ред.
Дело в том, что проживя 10 лет в Испании и имея недвижимость в стране, человек, автоматически получает гражданство. Так что, цель Захаряна ясна и понятна, осталось, всего то, каких-то 8 лет просидеть на больничном...)))
ry8qnsvcfvdk
ry8qnsvcfvdk
вчера в 11:50
В Сосьедаде наверно сами разберутся когда он будет готов
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 11:48
Приветствую, Володя!!!
Да, думаю, всю жизнь мечтали, и вот, наконец-то попался им такой клиент!!!)))
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:41
Приветствую Виктор! Наверное хотят платить ему больничный!
Capral
Capral
вчера в 11:39
По всему видно, что в Динамо расчитывают на Захаряна, хотят его видеть в клубе, поэтому и требуют больше практики и игрового времени для игрока в Испании. Ведь понятно же, что с таким положением дел, в руководстве Р/С долго мириться не будут. До сих пор непонятно- за счет чего или благодаря кому, Захарян еще в Испании... Но беда в том, что сам игрок не спешит возвращаться в Россию, так как главной целью его- было не попасть в европейский клуб, а исключительно рвануть за бугор.
Молодой человек, желающий играть и проявить себя в Европе, относится к подобному предложению с полной серьезностью- учит язык, пытается как-то ассимилироваться на чужбине, именно то, что полностью противоречит поведению Арсена...
Kostya-515
Kostya-515
вчера в 11:28
В Реал Сосьедад, наверное, тоже хотят, чтобы Захарян больше играл, чем в прошлом сезоне и показал себя.
Но главная проблема в том, что Захаряна устраивает его нынешнее положение)
Real Oviedo
Real Oviedo
вчера в 11:26
Скоро думаю вернется в Динамо. В Европе у него не пошло.
lotsman
lotsman
вчера в 11:25
В Динамо хотят, а в Сосьедаде как то не реагируют на их хотелки. Как это так? Ведь в Динамо хотят. Должны реагировать на это.)
