  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Тюкавин рассказал, что не боится рецидива травмы

вчера, 20:12

Футболист московского «Динамо» Константин Тюкавин не боится рецидива травмы крестообразной связки. Об этом нападающий рассказал журналистам.

В субботу «Динамо» дома сыграло вничью со «Спартаком» со счетом 2:2 в матче восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Тюкавин вышел на замену на 79-й минуте, он появился на поле в официальном матче впервые с марта. 6 марта его прооперировали в Мюнхене из-за травмы крестообразной связки.

«Я рад, шесть с половиной месяцев ждал момента, готовился, тяжело работал, жаль, что не удалось победить. Момент? Быстро разыграли, Бителло дал, я запереживал как всегда, удар не получился, но не ждите от меня, что все будет „вау“. Вроде нет такой боязни рецидива», — отметил Тюкавин.

Болельщики «Динамо» встретили появление Тюкавина на поле аплодисментами. «Мурашки были от реакции болельщиков, не передать эмоции. Сейчас задача набирать кондиции через игры и тренировки, впереди кубок [России], уверен, что буду набирать», — подчеркнул Тюкавин.

В матче четвертого тура группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России «Динамо» 17 сентября на выезде сыграет с «Сочи». В следующей игре чемпионата страны бело-голубые 21 сентября в гостях встретятся с «Оренбургом».

Подписывайся в ВК
Все новости
Тренер «Броук Бойз» Кузнецов заболел перед матчем Кубка России с «Сатурном»
Вчера, 09:40
Раков пропустит три недели из-за травмы
10 сентября
Число отравившихся футболистов «Броук Бойз» выросло до 17
10 сентября
Игроки клуба Медиалиги «Броук Бойз» отравились перед матчем Кубка России
09 сентября
Футболист ЦСКА Глебов пропустит три-четыре недели из-за травмы
06 сентября
Защитник «Пари НН» Эктов может пропустить остаток года
03 сентября
 
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:14
Здоровья , пацану,робкий пока что .
Если будет думать ,что говорит ,то может двигет в развитии.А пока ,Денисов лучше его
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 