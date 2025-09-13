Тюкавин рассказал, что не боится рецидива травмы

1757783563

вчера, 20:12

Футболист московского «Динамо» не боится рецидива травмы крестообразной связки. Об этом нападающий рассказал журналистам.

В субботу «Динамо» дома сыграло вничью со «Спартаком» со счетом 2:2 в матче восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Тюкавин вышел на замену на 79-й минуте, он появился на поле в официальном матче впервые с марта. 6 марта его прооперировали в Мюнхене из-за травмы крестообразной связки.

«Я рад, шесть с половиной месяцев ждал момента, готовился, тяжело работал, жаль, что не удалось победить. Момент? Быстро разыграли, Бителло дал, я запереживал как всегда, удар не получился, но не ждите от меня, что все будет „вау“. Вроде нет такой боязни рецидива», — отметил Тюкавин.

Болельщики «Динамо» встретили появление Тюкавина на поле аплодисментами. «Мурашки были от реакции болельщиков, не передать эмоции. Сейчас задача набирать кондиции через игры и тренировки, впереди кубок [России], уверен, что буду набирать», — подчеркнул Тюкавин.