«Рубин» сыграл вничью с «Акроном», отыгравшись со счета 0:2

20 сентября 2025, 18:41

Футболисты тольяттинского «Акрона» и казанского «Рубина» сыграли вничью со счетом 2:2 в матче девятого тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ).

В составе «Акрона» голы забили Дмитрий Пестряков (37-я минута) и Кристиян Бистрович (50). У гостей отличились Мирлинд Даку (54) и Жак Сиве (86).

«Акрон» не выигрывает в РПЛ на протяжении семи матчей, на счету команды одна победа в текущем сезоне чемпионата — 26 июля над «Сочи» (4:0).

«Рубин» не проигрывает «Акрону» в РПЛ , в прошлом сезоне казанцы дважды были сильнее (2:1, 3:0).