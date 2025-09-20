  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Рубин» сыграл вничью с «Акроном», отыгравшись со счета 0:2

20 сентября 2025, 18:41
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)2 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Футболисты тольяттинского «Акрона» и казанского «Рубина» сыграли вничью со счетом 2:2 в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе «Акрона» голы забили Дмитрий Пестряков (37-я минута) и Кристиян Бистрович (50). У гостей отличились Мирлинд Даку (54) и Жак Сиве (86).

«Акрон» не выигрывает в РПЛ на протяжении семи матчей, на счету команды одна победа в текущем сезоне чемпионата — 26 июля над «Сочи» (4:0).

«Рубин» не проигрывает «Акрону» в РПЛ, в прошлом сезоне казанцы дважды были сильнее (2:1, 3:0).

«Акрон» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, у команды 7 очков. «Рубин» располагается на 5-й строчке, набрав 15 очков. В следующем туре «Акрон» на выезде встретится с грозненским «Ахматом», «Рубин» в гостях сыграет с московским «Локомотивом». Обе встречи пройдут 27 сентября.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com
«Бавария» разгромила «Хоффенхайм»
20 сентября
«Пари НН» потерпел поражение от «Ахмата»
20 сентября
«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче Английской Премьер-Лиги
20 сентября
«Барселона» победила в гостях «Ньюкасл»
19 сентября
«Айнтрахт» разгромил «Галатасарай»
19 сентября
«Кайрат» проиграл «Спортингу» в матче общего этапа Лиги чемпионов
18 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Termez Zidan
Termez Zidan
20 сентября в 21:28
Поэтому мастера футбола говорят, самый опасный счёт в футболе это 2:0 ,могут запросто пропустить и два мяча и три
Вещий
Вещий
20 сентября в 20:56
Как все хорошо начиналось во втором тайме для Акрона, так все не очень закончилось..... в два мяча вели тольяттинцы, но очень быстро пропустили один мяч, а в концовке Рубин, кажется, скопил силы и провел результативную атаку, сумев отыграться.... ничья для Акрона с Рубином - результат-то хороший, но не при таком течении матча, пожалуй....
Vilar
Vilar
20 сентября в 20:26
У Акрона, что-то сломалось внутри. Надо срочно разбираться, можно сильно отстать. Да, и Дзюбу надо перезарядить, слишком спокоен, во втором голе в ворота Акрона был зрителем, хотя мяч метался в воздухе, а игрок делавший голевую передачу стоял перед ним.
CCCP1922
CCCP1922
20 сентября в 20:23
Рубин, сначала, создал себе трудности, а потом преодолел их. Неужели Акрон показал всё, на что способен?
25процентный клоун
25процентный клоун
20 сентября в 20:00
Рубин и Ахмат выше нас, респект ребятам
Пепс
Пепс
20 сентября в 19:51
Не поймешь... То ли радоваться, то ли огорчаться.... Судья уже на 15 минуте обязан был удалять Акрониста, типа пожалел ((((( В первом вообще играли солидно, но минут на 10 расслабились и получили... Все за Акрон сыграло - дурацкий отскок от носа игрока и новичок Арройо не побежал в эту зону ((((.... Потом второй получили ((((. Вроде с 0-2 отыгрались, радоваться надо б.... А не хочется.... 2 напа впереди, интересно было глянуть. Даку потерялся... Но гол забил мастерски, с одного момента. Сиве - ну, в игре за кубок был похожий момент.... Резкий и сильный удар головой - там кипер потащил чудом, сегодня забил... Видимо фишка его... Поглядим, моменты имеет свои пока в каждой игре. Ну ладно, очко взяли...
chromage
chromage
20 сентября в 19:40
Плохо что пропустили, молодцы что отыгрались. В целом больше про матч и сказать нечего )
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 