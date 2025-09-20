«Рубин» сыграл вничью с «Акроном», отыгравшись со счета 0:2

Футболисты тольяттинского «Акрона» и казанского «Рубина» сыграли вничью со счетом 2:2 в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе «Акрона» голы забили Дмитрий Пестряков (37-я минута) и Кристиян Бистрович (50). У гостей отличились Мирлинд Даку (54) и Жак Сиве (86).
«Акрон» не выигрывает в РПЛ на протяжении семи матчей, на счету команды одна победа в текущем сезоне чемпионата — 26 июля над «Сочи» (4:0).
«Рубин» не проигрывает «Акрону» в РПЛ, в прошлом сезоне казанцы дважды были сильнее (2:1, 3:0).
«Акрон» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, у команды 7 очков. «Рубин» располагается на 5-й строчке, набрав 15 очков. В следующем туре «Акрон» на выезде встретится с грозненским «Ахматом», «Рубин» в гостях сыграет с московским «Локомотивом». Обе встречи пройдут 27 сентября.