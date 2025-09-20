  • Поиск
Soccer.ru
Англия. Премьер-Лига 2025/2026

«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче Английской Премьер-Лиги

20 сентября 2025, 16:25
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 1Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Ливерпуль» и «Эвертон». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голами у хозяев отметились: Гравенберх (10'), Экитике (29'). За гостей забил Гейе (58').

По итогам встречи «Ливерпуль» имеет 15 очков, у гостей — 7 очков.

В следующем матче «Ливерпуль» сыграет 27 сентября, соперником будет «Кристал Пэлас». «Эвертон» проведет следующий матч 29 сентября, (соперник — «Вест Хэм»).

IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:31
кстати, красные и КП единственные команды без поражений, а в следующем 6 туре играем с КП
DXTK
DXTK
вчера в 16:52
Ливерпуль идет в отрыв..... 5 из 5 на старте, это очень гуд!!!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
20 сентября в 21:41
,,, и снова забили 2 мяча первыми ,,,, и снова пропустили,Но минимум.
На этот раз особо дурака не валяли и не отали полностью инициативу сопернику, а так бы могли и ещё пропустить. Всё таки класс Ирисок явно ниже и то,что они находятся наверху таблицы,пусть и временно,заслуга Мойеса.
Kosmos58
Kosmos58
20 сентября в 18:02
Дело Клоппа живёт и побеждает!
112910415
112910415
20 сентября в 17:52
Всё пока по плану!
3trwerue22ca
3trwerue22ca
20 сентября в 17:46
Ливерпуль сейчас просто сильнее на голову
Alex_67
Alex_67
20 сентября в 17:40
Ливерпуль – Эвертон.... Дерби, одно из самых старых и настоящих... Раньше этот матч всегда становился битвой, независимо от текущих мест, которые занимали команды в турнирной таблице чемпионата Англии. Результат был непредсказуемый. Сейчас битвы уже не устраивают, но хорошая вывеска осталась. По игре - меня настораживает то, что добившись достаточно комфортного преимущества, Ливерпуль потом легко пропускает. Из-за этого концовки матчей получаются слишком валидольные. Надо что-то скорректировать. А Ливерпуль и болельщиков с заслуженной победой!!! Молодцы, идут без потерь!!!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
20 сентября в 17:00
Бодрое начало от красных, голы красавцы Гравы и Экитике!
Было тревожно после 2-0, но красные решили не следовать ранее установленному "сценарию" - давать сопернику сравнивать счёт))))
ириски неплохо включились, забили тоже красиво...Тарковски железный человечище, настоящий трудяга боец!

Надо давать побольше времени Экитике, француз прекрасно начал за красных - открывается, забивает красавцы голы, умеет хорошо цепляться за мяч, не боится брать игру на себя..тьфу тьфу чтоб не сглазить!.....Исаку надо время чтобы найти свой ритм, плюс сезон только начался пригодятся еще не раз оба...
и жду надеюсь, что Вирц наконец то поймает свою игру! пока, что к сожалению у него мало что получается, а он очень важный игрок центра поля..
Ливерпуль с победой, чемпионы удар держат!!!
lk_483777
lk_483777
20 сентября в 16:58
Легкая победа для Ливерпуля. 3 очка в копилку.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
20 сентября в 16:31
Ливерпуль с заслуженной победой в дерби, молодцы!!!
