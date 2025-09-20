«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче Английской Премьер-Лиги

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Ливерпуль» и «Эвертон». Встреча завершилась со счетом 2:1.
Голами у хозяев отметились: Гравенберх (10'), Экитике (29'). За гостей забил Гейе (58').
По итогам встречи «Ливерпуль» имеет 15 очков, у гостей — 7 очков.
В следующем матче «Ливерпуль» сыграет 27 сентября, соперником будет «Кристал Пэлас». «Эвертон» проведет следующий матч 29 сентября, (соперник — «Вест Хэм»).
Было тревожно после 2-0, но красные решили не следовать ранее установленному "сценарию" - давать сопернику сравнивать счёт))))
ириски неплохо включились, забили тоже красиво...Тарковски железный человечище, настоящий трудяга боец!
Надо давать побольше времени Экитике, француз прекрасно начал за красных - открывается, забивает красавцы голы, умеет хорошо цепляться за мяч, не боится брать игру на себя..тьфу тьфу чтоб не сглазить!.....Исаку надо время чтобы найти свой ритм, плюс сезон только начался пригодятся еще не раз оба...
и жду надеюсь, что Вирц наконец то поймает свою игру! пока, что к сожалению у него мало что получается, а он очень важный игрок центра поля..
Ливерпуль с победой, чемпионы удар держат!!!
Было тревожно после 2-0, но красные решили не следовать ранее установленному "сценарию" - давать сопернику сравнивать счёт))))
ириски неплохо включились, забили тоже красиво...Тарковски железный человечище, настоящий трудяга боец!
Надо давать побольше времени Экитике, француз прекрасно начал за красных - открывается, забивает красавцы голы, умеет хорошо цепляться за мяч, не боится брать игру на себя..тьфу тьфу чтоб не сглазить!.....Исаку надо время чтобы найти свой ритм, плюс сезон только начался пригодятся еще не раз оба...
и жду надеюсь, что Вирц наконец то поймает свою игру! пока, что к сожалению у него мало что получается, а он очень важный игрок центра поля..
Ливерпуль с победой, чемпионы удар держат!!!