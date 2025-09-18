«Кайрат» проиграл «Спортингу» в матче общего этапа Лиги чемпионов

1758228795

18 сентября 2025, 23:53

Казахстанский «Кайрат» со счетом 1:4 проиграл португальскому «Спортингу» в матче первого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Франсишку Тринкау (44-я, 64-я минуты), Алиссон Сантос (66) и Жеовани Кенда (68). У проигравших отличился Эдмилсон (86). На 21-й минуте 18-летний вратарь «Кайрата» Шерхан Калмурза отразил пенальти в исполнении капитана «Спортинга» Мортена Юльманна.

«Кайрат» впервые выступает в основном этапе Лиги чемпионов. Из казахстанских команд подобное удавалось только «Астане» в 2015 году. Полный матч провел российский защитник «Кайрата» Егор Сорокин.

В следующем туре «Спортинг» 1 октября на выезде сыграет с итальянским «Наполи», «Кайрат» 30 сентября примет испанский «Реал».

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.