«Кайрат» проиграл «Спортингу» в матче общего этапа Лиги чемпионов

18 сентября 2025, 23:53
СпортингЛоготип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)4 : 1Логотип футбольный клуб Кайрат (Алматы)КайратМатч завершен

Казахстанский «Кайрат» со счетом 1:4 проиграл португальскому «Спортингу» в матче первого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Франсишку Тринкау (44-я, 64-я минуты), Алиссон Сантос (66) и Жеовани Кенда (68). У проигравших отличился Эдмилсон (86). На 21-й минуте 18-летний вратарь «Кайрата» Шерхан Калмурза отразил пенальти в исполнении капитана «Спортинга» Мортена Юльманна.

«Кайрат» впервые выступает в основном этапе Лиги чемпионов. Из казахстанских команд подобное удавалось только «Астане» в 2015 году. Полный матч провел российский защитник «Кайрата» Егор Сорокин.

В следующем туре «Спортинг» 1 октября на выезде сыграет с итальянским «Наполи», «Кайрат» 30 сентября примет испанский «Реал».

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

Источник: itar-tass.com
Sporting
Sporting
19 сентября в 19:01
Без шансов для Кайрата!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
19 сентября в 13:43
Кайрат свой гол классно забили-положили!
Юрий Гагарин 2
Юрий Гагарин 2
19 сентября в 11:04
А про Шахтёр Караганда уже забыли?
FRZZ
FRZZ
19 сентября в 10:42
Жаль, что Кайрат не смог повторить подвиг Карабаха.
yqpx2zp5mwwy
yqpx2zp5mwwy
19 сентября в 07:20
Сюрприза не получилось, вратарь молодой молодец, старался
qdp83pm4vdc4
qdp83pm4vdc4
19 сентября в 07:16
Тут у Кайрата шансов не было изначально
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 сентября в 06:38
Хозяева учли горький опыт Бенфики.
После 2 голов забили ещё столько же.
На фсякий случай...
Alex_67
Alex_67
19 сентября в 05:13
Кайрат провалил только небольшой кусочек второго тайма – предлагаю списать это на отсутствие опыта. Всё равно, за участие в матче Лиги Чемпионов положено вознаграждение. Карабах получит тоже, но за победу больше начислят.
sv_1969
sv_1969
19 сентября в 00:09
Большую часть матча держались но не смогли
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
19 сентября в 00:03
На большее наверное и не стоило расчитывать , но пропускать за 3-4 минуты 3 гола неприемлемо.
sihafazatron
sihafazatron
19 сентября в 00:02
Гол престижа забили, уже молодцы))
