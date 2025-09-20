  • Поиск
«Пари НН» потерпел поражение от «Ахмата»

20 сентября 2025, 16:30
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

В матче российской Премьер-Лиги встречались «Пари НН» и «Ахмат». Встреча завершилась со счетом 1:2.

Голом у хозяев отметился: Боселли (69'). За гостей забивали Ндонг (43', пенальти), Келиано (90+3').

По итогам встречи «Пари НН» имеет 6 очков, у гостей — 12 очков.

В следующем матче «Пари НН» сыграет 28 сентября, соперником будет «Спартак». «Ахмат» проведет следующий матч 27 сентября, (соперник — «Акрон»).

Сп62
Сп62
20 сентября в 18:28
Игра была ничейная, но судья подарил Ахмату пенальти. Вот и весь Черчесов.
shlomo
shlomo
20 сентября в 18:25
Боселли в Саранске – магия.... Ахмат Черчесова без поражений в МИР РПЛ – стабильность....
112910415
112910415
20 сентября в 17:50
У Саламыча реально получается!
sv_1969
sv_1969
20 сентября в 17:43
Не устану повторять что Саламыч шикарный мотиватор!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 сентября в 17:38
Всё такие Черчесов сумел наладить игру в Ахмате...
УрсХох
УрсХох ответ Vilar (раскрыть)
20 сентября в 17:23
Этой глупой шутке столько же лет, сколько лет футболу.
Alex_67
Alex_67
20 сентября в 17:18
И этот барьер прошли - теперь Ахмат и в гостях будет побеждать. Обязательно посмотрю основные моменты в записи. Кстати, я ставил на команду из Грозного. Забивали только иностранные игроки? Я думаю, что прямо сейчас в республике активно идёт процесс подготовки собственных футбольных кадров. Не пройдёт много времени и мы увидим их в деле. С победой, Ахмат!!!
particular
particular
20 сентября в 17:13
"...потерпел..."
Дома терпеть не прилично :)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
20 сентября в 17:05
С победой, терекчане)))
Шуня771
Шуня771
20 сентября в 17:04
Играли до последней минуты и это стоило +2 балла!
Шуня771
Шуня771 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
20 сентября в 17:03
С победой!
Vilar
Vilar
20 сентября в 17:01
Мелкадзе: "Саламыч, как я упал и корчился 5 минут, нормально?"
Черчесов: "Вообщем похоже, правдоподобно, но надо шлифовать мастерство: забыл по траве стучать в предсмертных судорогах, когда валялся; когда встал, сразу прямо пошёл, надо ещё 2...3 минуты хромать и морду кривить от ужасных болевых ощущениях."
5tjq2dbycbfx
5tjq2dbycbfx
20 сентября в 17:01
Ничейка тут корячилась по всему, но Терек был другого мнения
УрсХох
УрсХох
20 сентября в 16:45
Саламыча и соседей с победой.
Варвар7
Варвар7
20 сентября в 16:41
Гости доиграли до конца - приз за настойчивость - победа!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
20 сентября в 16:41
С победой Ахмат!!! Молодцы!!!!
