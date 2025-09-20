«Пари НН» потерпел поражение от «Ахмата»

В матче российской Премьер-Лиги встречались «Пари НН» и «Ахмат». Встреча завершилась со счетом 1:2.
Голом у хозяев отметился: Боселли (69'). За гостей забивали Ндонг (43', пенальти), Келиано (90+3').
По итогам встречи «Пари НН» имеет 6 очков, у гостей — 12 очков.
В следующем матче «Пари НН» сыграет 28 сентября, соперником будет «Спартак». «Ахмат» проведет следующий матч 27 сентября, (соперник — «Акрон»).
Дома терпеть не прилично :)
Черчесов: "Вообщем похоже, правдоподобно, но надо шлифовать мастерство: забыл по траве стучать в предсмертных судорогах, когда валялся; когда встал, сразу прямо пошёл, надо ещё 2...3 минуты хромать и морду кривить от ужасных болевых ощущениях."
