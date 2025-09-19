«Барселона» победила в гостях «Ньюкасл»

1758229222

19 сентября 2025, 00:00

В матче Лиги чемпионов встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Барселона». Встреча завершилась со счетом 1:2.

За гостей забил Рэшфорд (58', 67'). Один мяч за хозяев отыграл Гордон (90').

В следующем матче «Ньюкасл Юнайтед» сыграет 1 октября, соперником будет «Юнион Сент-Жиллуаз». «Барселона» в тот же день встретится с «Пари Сен-Жермен».