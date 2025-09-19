  • Поиск
«Барселона» победила в гостях «Ньюкасл»

19 сентября 2025, 00:00
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)1 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

В матче Лиги чемпионов встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Барселона». Встреча завершилась со счетом 1:2.

За гостей забил Рэшфорд (58', 67'). Один мяч за хозяев отыграл Гордон (90').

В следующем матче «Ньюкасл Юнайтед» сыграет 1 октября, соперником будет «Юнион Сент-Жиллуаз». «Барселона» в тот же день встретится с «Пари Сен-Жермен».

Лейтенант Коломбо 1
Лейтенант Коломбо 1
19 сентября в 20:34
Почему нет обновлённой таблицы в ЛЧ?
Capral
Capral ответ Bombon (раскрыть)
19 сентября в 20:12
Для того, чтобы, иметь опорника и хотябы номинальную ЦЗ- надо играть в классический вариант футбола, в который Барселона не играет. В противном случае, понятие опорник и всё остальное связанное с защитой- будет носить, чисто формальный характер...
Bombon
Bombon ответ Capral (раскрыть)
19 сентября в 20:06
Понятно, что тактика Флика - все в атаку. Но иногда приходится обороняться и играть под прессингом. Вот в таких ситуациях опорник бы не помешал. И защитники тоже
Capral
Capral ответ Bombon (раскрыть)
19 сентября в 19:25
Прошу прощения, что вторгаюсь в вашу интимную сферу с Максом, но о какой опорной зоне и обороне в Барселоне может идти речь, если её, даже, чисто формально не существует. Oт этого и все неприятности...

Прошу простить. Желаю здравствовать.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
19 сентября в 19:21
Дело в том, что, то, что хотел сделать в Баварии Тухель, и у него не получилось, это же самое получилось у Компани, а именно- максимально отодвинуть Баварию от примитивного немецкого традиционного футбола. Гвард и Анчи тоже хотели этого добиться, но каждый по своему, и у них не получилось. Компани, учтя все ошибки своих знаменитых предшественников строит другую команду. В игре с Челси давления не было, была культурная техническая импровизация. И незря, Ш.Эффенберг упрекает Компани, в излишей галантности, как он это называет, мечтая, увидеть- прежнюю, силовую, традиционную немецкую машину...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Bombon (раскрыть)
19 сентября в 19:16
Это да. Йонг играл более менее во времена Видаля, когда тот ему свободу в центре обеспечивал, а сам руинил центр соперника, создавая временной резерв для осмысленных действий голландца. Сейчас такого парня у Флика нет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
19 сентября в 19:11
Ты по Баварии больше в теме, тебе и карты в руки. Но то, что я видел против Челси, не чем иным как давлением не назовёшь.
Bombon
Bombon ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
19 сентября в 13:45
Со многим согласен, но проблема здесь не только в менталке. Проблема в опорной зоне, которой просто нет. Де Йонг всю карьеру теряется под прессингом. Ему нужен страхующий, чтобы он не боялся ошибиться. Но страхующий в схеме Флика это он сам. Педри играет чуть выше. Отсюда и все проблемы с выводом мяча из обороны в атаку. Касадо под прессингом чувствует себя лучше, но не умеет контролировать мяч как Де Йонг. А Берналь год не играл и непонятно в какой он форме. Про защиту вообще молчу. Не знаю, когда в Барсе поймут, что Мартин это игрок уровня Мальорки, а Бальде часто на травме. По Араухо двоякое ощущение. Второй этаж забрал, а вот в моменте с голом линию не выдержал. Может просто не успел, т.к. бежал с противоположного фланга исправлять косяк Гарсии. Кубарси сыграл довольно средне. Вопросов нет только к Кунде.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
19 сентября в 13:30
Не все- Бавария так не играет, и в этом её привлекательность.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
19 сентября в 10:51, ред.
Хреново каталонцы играли. Ужасны были все в 1- м тайме, кроме Кунде и вратаря.
Такое впечатление, что нет веры в собственное мастерство и превосходство над соперником. Касл ведь кроме как переть нахрапом ничего не может показать, но даже такая, вроде как босяцкая борзость, ито выводит Барселону из равновесия.
Флику надо с этим что-то делать... причём не в игровом смысле, а в ментальном плане, ведь в такой футбол давления играют все топы из Англии и Германии...
Grizly88
Grizly88
19 сентября в 09:40
Раз в год и палка стреляет
Брулин
Брулин
19 сентября в 08:23
Отличный результат для такой игры, первый тайм были расслаблены, во втором же немного добавили и всё решилось. Ньюкасл в свою очередь показал неплохую игру, но кажется не хватило опыта
nnnze5fy76j2
nnnze5fy76j2 ответ R. Carlos (раскрыть)
19 сентября в 07:52, ред.
Почти)
- У его партнёра Карлоса Вальдеррамы, причём на трёх Мундиалях: и в 1990-м, и в 1994-м, и в 1998-м.
R. Carlos
R. Carlos ответ 77k5yv7tssua (раскрыть)
19 сентября в 07:23
Это же у него на чм 98 была самая узнаваемая прическа ?
Alex_67
Alex_67
19 сентября в 07:17
Надо же, Рэшфорд два забил, А Флик тонкий психолог... Точно рассчитал, что в Англии Маркус будет работать за двоих. А что в Испании?
shlomo
shlomo
19 сентября в 06:46
Этот поединок должен послужить уроком для обеих команд.....Ньюкасл не реализовал массу моментов в первом тайме, выдохся во втором и пропустил дважды. Гол престижа был забит, но толком он ничего не решил.... Барса же слишком много позволяет сопернику в дебюте и в концовке. Нужно действовать внимательнее.
Bad Listener
Bad Listener
19 сентября в 06:25, ред.
Как то не выглядит эта Барселона как претендент на победу в турнире. Кстати да, по первому туру ЛЧ никто вообще не показался однозначным грандом, зато проблемных команд хватает и тех кого в ЛЧ вообще быть не должно. Ну ничего, может быть ещё разбегаются. Вот Ньюкасл понравился, смело и без страха с Барселоной играли
jRest
jRest ответ 112910415 (раскрыть)
19 сентября в 06:06
Если бы Барселона была идеальна, то она потеряла бы в зрелищности. Были бы предсказуемые победы и все возможные трофеи.
А так и сама команда играет, и соперникам даёт. Зачастую, даёт даже больше, чем нужно, а потом это героически преодолевает, увеличивая и без того запредельную красоту футбола.

Именно такая неидеальная Барселона и нравится. Пусть остаётся безбашенной и не становится академично скучной.
ABir
ABir
19 сентября в 05:59
Каталонцы забили два в гостях и уверенно на контроле довели матч до победы
112910415
112910415
19 сентября в 05:34
Не идеально, но...
77k5yv7tssua
77k5yv7tssua
19 сентября в 05:14
Не нашлось вчера у сорок нового Фаустино Асприльи, чтобы перекрыть пару голов Барсы своим хет-триком как 28 лет назад
sv_1969
sv_1969
19 сентября в 04:20
Смотрю и рэшфорд на что-то сгодился
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
19 сентября в 02:53
Всех каталонских с победой!)
К сожалению посмотреть игру не получилось, глянул обзор. Рэш на родной земле просто разорвал сорок на части) один гол краше другого, но все же хочется выделить второй!) Попал просто шикарно.
Барсе удачи, она походу сезона очень пригодится
Vladimir808
Vladimir808
19 сентября в 00:53
С победой, Барсу, и её болельщиков.
Bombon
Bombon ответ sihafazatron (раскрыть)
19 сентября в 00:28, ред.
Один матч не показатель. Рэшфорд на фланге как был бесполезен, так и остается. Скорость есть, а толку. Ни паса, ни дриблинга. А вот на позиции ЦФ можно попытаться его наигрывать. Может что-то и получится. Лева стареет, Торрес на ЦФ так себе. И не факт, что летом будут деньги на напа.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Lionel Messi-10 (раскрыть)
19 сентября в 00:25
Ньюкасл начал хорошо, перед собственными болельщиками хотели показать мускулы, которые гнали вперёд, но Барселона выбила из них спесь. И это хорошо!
Agamaga005
Agamaga005
19 сентября в 00:16
Рэшфорд сегодня приятно удивил, плох был до того момента пока не забил гол, ну а следом положил конфетку! Надеюсь продолжит забивать.

В целом Барселона сыграла не изменяя себе - высокая линия обороны, перепасовки и само собой расслабленные булки в конце встречи.

Лучший испанский клуб возвращается с ПОБЕДОЙ!!!
Nenash
Nenash
19 сентября в 00:13
Сороки проиграли Барсе в физике и мастерстве. Но стадион у них хорош.. 👍
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
19 сентября в 00:12
Уже стало обыденным делом играть ужасно в первом тайме и просыпаться во втором.
Но самое главное победа!
Рэш молодчик, надеюсь эти голы придадут ему уверенности в будущем.
sihafazatron
sihafazatron
19 сентября в 00:11
Опана...Рэшфорд ещё жив?))
А результат предсказуем был, сороки слабоваты щас
