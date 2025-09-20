  • Поиск
«Бавария» разгромила «Хоффенхайм»

20 сентября 2025, 18:35
ХоффенхаймЛоготип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)1 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

В матче немецкой Бундеслиги встречались «Хоффенхайм» и «Бавария». Встреча завершилась со счетом 1:4.

Голом у хозяев отметился Цоуфал (82'). За гостей забивали Кейн (44', 48', пенальти, 77', пенальти), Гнабри (90+9').

По итогам встречи «Хоффенхайм» имеет 6 очков, у гостей — 12 очков.

В следующем матче «Хоффенхайм» сыграет 28 сентября, соперником будет «Фрайбург». «Бавария» проведет следующий матч 26 сентября (соперник — «Вердер»).

Palex
Palex ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 09:28
Первые матчи в ЛЧ показали, что не так уж и плохи немецкие клубы
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Маг_тм (раскрыть)
20 сентября в 21:21
Кейн давно был бы топ-3 бомбардир в истории футбола, если не дурость так долго играть в Тоттенхэм.
потом англичанин не играет также красиво как Луис Суарес в лучшие годы,
но голевое чутье у него сумасшедшее, как у уругвайца.
Capral
Capral ответ Маг_тм (раскрыть)
20 сентября в 20:34
Как легендарный форвард он давно закрепился, но ЗМ в этом сезоне он не заслужил. Он безобразно сыграл важнейший первый матч против Интера, да и во втором, тоже, не очень был заметен. А забивать в Бундесе нe самое почетное, что может быть, тем более, у него много мячей с пенальти... А вот Компани- Респектище, сумел поднять с колен убитую Баварию!!!
Маг_тм
Маг_тм
20 сентября в 20:10, ред.
Не знаю даже, мне если честно кажется что это до безобразия уровень Бундес лиги упал, у кого там сейчас классная игра? Классные футболисты? У Баварии вообще есть конкуренты в этом сезоне? Компании конечно респект, он заслужил это теплое местечко. Когда он возглавлял Немцев, у них были большие проблемы, и казалось их будет еще больше. Мало кто хотел взяться за эту работу. И ещё, буду рад, если Кейн в этом сезоне возьмёт ЗМ, и закрепится в истории как легендарный форвард.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
20 сентября в 19:34
отличная работа Компани!
браво!
Бавария вернулась)))
