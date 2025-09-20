«Бавария» разгромила «Хоффенхайм»

В матче немецкой Бундеслиги встречались «Хоффенхайм» и «Бавария». Встреча завершилась со счетом 1:4.
Голом у хозяев отметился Цоуфал (82'). За гостей забивали Кейн (44', 48', пенальти, 77', пенальти), Гнабри (90+9').
По итогам встречи «Хоффенхайм» имеет 6 очков, у гостей — 12 очков.
В следующем матче «Хоффенхайм» сыграет 28 сентября, соперником будет «Фрайбург». «Бавария» проведет следующий матч 26 сентября (соперник — «Вердер»).
потом англичанин не играет также красиво как Луис Суарес в лучшие годы,
но голевое чутье у него сумасшедшее, как у уругвайца.
браво!
Бавария вернулась)))
