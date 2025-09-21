«Балтика» сыграла вничью с «Ростовом»

1758470343

вчера, 18:59

Калининградский футбольный клуб «Балтика» со счетом 0:0 сыграл вничью с «Ростовом» в матче 9-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Встреча прошла в Калининграде.

«Балтика» продлила свою беспроигрышную серию в чемпионате до 9 матчей. Калининградская команда вместе с московским «Локомотивом» остаются единственными клубами, которые не знают поражений в текущем сезоне РПЛ .

«Балтика» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ , набрав 17 очков. Калининградская команда, которая в прошлом сезоне играла в Первой Лиге, одержала 4 победы при 5 ничьих. «Ростов» располагается на 11-й строчке, в активе клуба 9 очков.