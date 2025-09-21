  • Поиск
«Балтика» сыграла вничью с «Ростовом»

вчера, 18:59
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)0 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Калининградский футбольный клуб «Балтика» со счетом 0:0 сыграл вничью с «Ростовом» в матче 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Калининграде.

«Балтика» продлила свою беспроигрышную серию в чемпионате до 9 матчей. Калининградская команда вместе с московским «Локомотивом» остаются единственными клубами, которые не знают поражений в текущем сезоне РПЛ.

«Балтика» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. Калининградская команда, которая в прошлом сезоне играла в Первой Лиге, одержала 4 победы при 5 ничьих. «Ростов» располагается на 11-й строчке, в активе клуба 9 очков.

В следующем туре «Ростов» 27 сентября на своем поле сыграет с лидером чемпионата «Краснодаром», «Балтика» 28 сентября в гостях встретится с московским ЦСКА.

Источник: itar-tass.com Фото: ФК Балтика
Capral
Capral ответ Михалыч 54 (раскрыть)
вчера в 21:46
Спасибо.)))
Михалыч 54
Михалыч 54 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:36, ред.
Всё правильно.
ABir
ABir
вчера в 21:19
Ростов действительно постепенно из беспросветного аутсайдера становится грозой команд из верхней части турнирной таблицы: обыгран ЦСКА, Спартак в Кубке и вот ничья в гостях с Балтикой.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:00
Ничья это граница между победой и поражением, представляет собой очень узкую полоску. Это как канат, натянутый под куполом цирка. Ходить по нему может только специально обученный человек. Так и играть на ничью против сильных соперников способны только подготовленные футболисты. Есть ли такие у Талалаева? Скорее всего есть. Занятия на эту тему он точно проводил. То, что Балтика пропустила всего пять мячей, факт-свидетель. Других объяснений результатам клуба больше нет. Может у Андрея есть ещё какие-то козыри в рукаве? Время покажет. А ничья с Ростовом? Просто такой результат устроил обе команды, это была передышка.
Capral
Capral ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 19:50
Приветствую, Уважаемый!!!
Да, конечно, тяжелейший календарь. Но вместе с тем, такие матчи закаляют команду!!! Сегодня вы очень понравились. Я за вас болел, мне нравится как борется Ростов!!!
Удачи вам в дальнейшем, у вас серьезный потенциал!!! Боритесь и побеждайте!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:45, ред.
Ростов потихоньку приходит в себя, регулярно в течении четырёх туров набирая очки с соперниками, располагающимися выше в турнирной таблице. До конца первого круга ещё шесть игр, четыре из которых с соперниками из подвала турнирной таблицы и только после игр с ними можно будет окончательно судить, что ждать от дончан в этом сезоне.
Болейте за своих, а не против чужих!
Аксинья
Аксинья ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:43
Приветствую уважаемый! Смотрю и диву дивлюсь на составленный календарь. Фк "Ростов" одна за другой идут встречи с командами из верхов таблицы, а те кто в нижней части оставлены не десерт - так что будем посмотреть...
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:40
Упорненько, НО неинтересненько.
Без ворот.
Обе команды остались при своих.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 19:31
Лишайте Балтику центра поля и делайте что хотите.Правильно подметил Capral.
112910415
112910415
вчера в 19:28
Сенсационная Балтика начинает подтормаживать..


.
Capral
Capral
вчера в 19:23
Что называется- нашла коса на камень. Можно сказать, что в игре, двух силовых команд победила дружба. Не знаю, возможно мне это только показалось, но похоже, Балтика начинает сдуваться, в том плане, что прессинг балтийцев уже не работает и тот интенсивный безумный футбол, что был раньше уже выдыхается... Ничего оригинального, как и прежде, в игре Балтики не увидел- ни одно оригинальной идеи. И даже неутомимый всегда Бевеев, уже не способен так цементировать и рвать фланги соперника как раньше.

На мой взгляд, Ростов смотрелся интересней, если конечно, это понятие вообще подходит к игре двух силовых команд. Ростов сразу лишил соперника владения в центре поля, откуда, как правило балтийцы и начинают свои контратаки. Да и в нападении, причем позиционном, ростовчане понравились больше. Надо признать, что Ростов героически выберается из полосы стартовых неудач, куда загнали команду кадровые проблемы. Вобщем, матч не самый плохой, с точки зрения двух тренерских противостояний, хотя конечно, высокой поэзии я не увидел.
Ну возможно, игра в Краснодаре подарит больше лирики и возвышенных эмоций.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:16
Матч не смотрел , но по стате Ростов был не хуже!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:15
Балтика потихоньку помаленьку набирают очки и до сих пор не поиграли!! Молодцы)
