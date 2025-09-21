«Балтика» сыграла вничью с «Ростовом»

Калининградский футбольный клуб «Балтика» со счетом 0:0 сыграл вничью с «Ростовом» в матче 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Калининграде.
«Балтика» продлила свою беспроигрышную серию в чемпионате до 9 матчей. Калининградская команда вместе с московским «Локомотивом» остаются единственными клубами, которые не знают поражений в текущем сезоне РПЛ.
«Балтика» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. Калининградская команда, которая в прошлом сезоне играла в Первой Лиге, одержала 4 победы при 5 ничьих. «Ростов» располагается на 11-й строчке, в активе клуба 9 очков.
В следующем туре «Ростов» 27 сентября на своем поле сыграет с лидером чемпионата «Краснодаром», «Балтика» 28 сентября в гостях встретится с московским ЦСКА.
На мой взгляд, Ростов смотрелся интересней, если конечно, это понятие вообще подходит к игре двух силовых команд. Ростов сразу лишил соперника владения в центре поля, откуда, как правило балтийцы и начинают свои контратаки. Да и в нападении, причем позиционном, ростовчане понравились больше. Надо признать, что Ростов героически выберается из полосы стартовых неудач, куда загнали команду кадровые проблемы. Вобщем, матч не самый плохой, с точки зрения двух тренерских противостояний, хотя конечно, высокой поэзии я не увидел.
Ну возможно, игра в Краснодаре подарит больше лирики и возвышенных эмоций.
