Рикельме не перейдет в «Зенит» в текущее трансферное окно

1757526257

вчера, 20:44

Петербургский футбольный клуб «Зенит» отложил переговоры с бразильским «Палмейрасом» о покупке нападающего Рикельме Филлипи на зимнее трансферное окно. Об этом сообщил телеканал ESPN.

Причиной приостановки переговоров стала высокая запрашиваемая цена со стороны «Палмейраса» и ограниченные сроки трансферного окна, которое в России закрывается 11 сентября. За сделку бразильский клуб хочет получить около €15 млн в виде фиксированной суммы и бонусов.

Рикельме 18 лет, последние два сезона игрок провел за молодежную команду «Палмейраса», где сыграл 85 матчей, забил 36 голов и отдал 7 голевых передач. В июле 2025 года он дебютировал за основную команду.

В 2023 году в составе молодежной сборной Бразилии Рикельме сыграл на чемпионате Южной Америки для игроков до 17 лет. На турнире он забил 2 гола в матчах против команд Колумбии и Аргентины и стал победителем турнира в составе сборной.