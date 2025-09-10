  • Поиск
Рикельме не перейдет в «Зенит» в текущее трансферное окно

вчера, 20:44

Петербургский футбольный клуб «Зенит» отложил переговоры с бразильским «Палмейрасом» о покупке нападающего Рикельме Филлипи на зимнее трансферное окно. Об этом сообщил телеканал ESPN.

Причиной приостановки переговоров стала высокая запрашиваемая цена со стороны «Палмейраса» и ограниченные сроки трансферного окна, которое в России закрывается 11 сентября. За сделку бразильский клуб хочет получить около €15 млн в виде фиксированной суммы и бонусов.

Рикельме 18 лет, последние два сезона игрок провел за молодежную команду «Палмейраса», где сыграл 85 матчей, забил 36 голов и отдал 7 голевых передач. В июле 2025 года он дебютировал за основную команду.

В 2023 году в составе молодежной сборной Бразилии Рикельме сыграл на чемпионате Южной Америки для игроков до 17 лет. На турнире он забил 2 гола в матчах против команд Колумбии и Аргентины и стал победителем турнира в составе сборной.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:51
Вообще непонятно зачем парнишу брать с отсутствием опыта игр в высшей лиге...
Приобретение прав для дальнейшей перепродажи никак не делают сам Зенит сильней....ибо и 18-летний не будет мотивирован понимая что данный клуб лишь временное пристанище...будет как тот же Ренан....тупо улыбаться показывая минимум КПД...
Да и вообще Зениту сейчас уже надо определиться...точнее самоопределиться...кто он....
Клуб ферма...перевалочный пункт для отправки игроков для ОАЭ...Катара....
Клуб всё же решивший строить костяк из местных игроков в преддверии ужесточения лимита....
Или клуб продолжающий (как сейчас) скупать игроков...без чёткого понимания кого купили...игрока основы, лавочника или путешественника по арендам...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:20
Рикельме не дурак. Ждёт предложений от Челси)) а если честно, рано ещё парню уехать из Палмейрас...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 23:47
Ты что серьезно думаешь, что Газпром остановила сумма? Это исключено. Им все равно сколько платить из бюджета. Это все для вида говорится. Скорее всего этот парень и его клуб послали Зенит по известному адресу, но признать это там не могут.
sv_1969
sv_1969 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 22:26
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 21:53, ред.
    К зиме он вряд ли подешевеет, это им надо ждать лет 15 и тогда может быть
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 21:39
    Видимо этот молодой человек имеет серьёзные взгляды на свою карьеру – ему лишь восемнадцать лет, а сколько уже достижений. А ведь его самого, видимо, ещё ребёнком, нашли скауты, когда Филлипо самозабвенно играл в футбол от зари до зари, где-то на пустыре. Меня всегда поражало то, что, если бразилец никогда не играл на большом поле, ему не требуется адаптация - он выходит и сразу же начинает играть. А их цирковые номера с мячом?
    adekvat
    adekvat
    вчера в 21:28
    В Зените что нибудь о лимите скором слышали?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 21:16
    Пора на россиян переключаЦЦа, в т.ч. и молодых...
