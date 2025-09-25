Тренер «Зенита» Семак считает возможным переход Кузяева в клуб в будущем

1758792354

вчера, 12:25

Главный тренер «Зенита» не исключил, что полузащитник перейдет в петербургский клуб после окончания контракта с «Рубином». Об этом тренер заявил журналистам.

Ранее Кузяев подписал контракт с казанским клубом до лета 2026 года.

«Дальше разговоров дело не дошло. Сейчас он уже подписал контракт на год, поздравляю. Я думаю, что Далер очень много сделал для нашей команды. Надеюсь, что он дальше будет приносить пользу „Рубину“. Возможно, к нам еще попадет по истечении контракта с „Рубином“, посмотрим», — сказал Семак.

Ранее «Зенит» пытался вернуть Кузяева, который выступал за петербургский клуб с 2017 по 2023 год, однако игрок хотел продолжить карьеру в Европе.

Кузяеву 32 года, его последним клубом был французский «Гавр», который он покинул в июне по окончании контракта. По ходу карьеры полузащитник также выступал за «Карелию», нижнекамский «Нефтехимик», грозненский «Ахмат» и «Зенит», с которым пять раз становился чемпионом России.