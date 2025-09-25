  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Тренер «Зенита» Семак считает возможным переход Кузяева в клуб в будущем

вчера, 12:25

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не исключил, что полузащитник Далер Кузяев перейдет в петербургский клуб после окончания контракта с «Рубином». Об этом тренер заявил журналистам.

Ранее Кузяев подписал контракт с казанским клубом до лета 2026 года.

«Дальше разговоров дело не дошло. Сейчас он уже подписал контракт на год, поздравляю. Я думаю, что Далер очень много сделал для нашей команды. Надеюсь, что он дальше будет приносить пользу „Рубину“. Возможно, к нам еще попадет по истечении контракта с „Рубином“, посмотрим», — сказал Семак.

Ранее «Зенит» пытался вернуть Кузяева, который выступал за петербургский клуб с 2017 по 2023 год, однако игрок хотел продолжить карьеру в Европе.

Кузяеву 32 года, его последним клубом был французский «Гавр», который он покинул в июне по окончании контракта. По ходу карьеры полузащитник также выступал за «Карелию», нижнекамский «Нефтехимик», грозненский «Ахмат» и «Зенит», с которым пять раз становился чемпионом России.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Рубин» объявил о переходе пятикратного чемпиона России Кузяева
24 сентября
В «Акроне» прокомментировали сорвавшийся трансфер уругвайского форварда
16 сентября
«Рубин» объявил о подписании контракта со Швецом
16 сентября
В «Пари НН» прокомментировали проблемы с трансфером Бедошвили
16 сентября
Бывший футболист «Локомотива» Камано перешел в «Сочи»
12 сентября
В «Спартаке» объяснили, почему не получилось приобрести Жедсона зимой
12 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 15:30, ред.
А Семаку, с такими провалами в работе, вообще говорить о будущем в Зените имеет ли смысл ?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:07
Семак точно говорил эти слова? А то у нас всякое может случиться. Надо же, ещё вчера Кузяев никому не был нужен, наверно еле-еле сводил концы с концами, очень бедствовал – теперь о нем даже Зенит заговорил, да всё в превосходных тонах. Из него что, лепят нового Мартина Идена, только с футбольным уклоном? А Далер знает, что этот известный персонаж Джека Лондона плохо закончил? Да-а-а-а, загадал Сергей Богданович загадку... Лично я в недоумении.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 13:40
Услышав это, Кузяев воскликнул " В Зенит,? Да не дай бог! Еле вырвался. Никогда!!!
112910415
112910415
вчера в 13:25
пустые, формальные слова
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:55
Если лимит на легионеров не ужесточат со следующего года, то вряд ли Кузяев через год появится в Питере, раньше надо было подписывать своего "ветерана". Далер вернулся на родину доживать свой футбольный век.
Болейте за своих, а не против чужих!
lotsman
lotsman
вчера в 12:47
В будущем? И в каком статусе? Ему сейчас уже 32.)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:43
Можно и Халка вернут в состав Зенита)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 