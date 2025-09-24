  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Рубин» объявил о переходе пятикратного чемпиона России Кузяева

вчера, 16:14

Полузащитник Далер Кузяев перешел в казанский футбольный клуб «Рубин». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с игроком рассчитано до лета 2026 года.

Кузяеву 32 года, его последним клубом был французский «Гавр», который он покинул в июне по окончании контракта. По ходу карьеры полузащитник также выступал за «Карелию», нижнекамский «Нефтехимик», грозненский «Ахмат» и петербургский «Зенит», с которым пять раз становился чемпионом России.

В составе сборной России футболист провел 51 матч, забил 3 гола и сделал 7 результативных передач. Кузяев принимал участие в чемпионате мира 2018 года, на котором российская команда дошла до четвертьфинала.

Подписывайся в ВК
Все новости
В «Акроне» прокомментировали сорвавшийся трансфер уругвайского форварда
16 сентября
«Рубин» объявил о подписании контракта со Швецом
16 сентября
В «Пари НН» прокомментировали проблемы с трансфером Бедошвили
16 сентября
Бывший футболист «Локомотива» Камано перешел в «Сочи»
12 сентября
В «Спартаке» объяснили, почему не получилось приобрести Жедсона зимой
12 сентября
ОфициальноЦСКА объявил о переходе 18-летнего футболиста из Бразилии
11 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:19
Можно поиграть и в Рубине - это точно !
Сп62
Сп62 ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 22:00
Он из-за травм очень много пропустил матчей.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:23
А как у него в Гавре дела обстояли? Он играл там?
Или настолько плох как тут шутят?
Сп62
Сп62
вчера в 21:09
Не помню матчей, в которых Далер не выкладывался бы полностью. По мне, он может принести реальную пользу Рубину. Вопрос только в его спортивной форме. Желаю ему как можно быстрее набрать необходимые кондиции.
Vilar
Vilar
вчера в 20:22
Добрый вечер, stanichnik! Я не категоричен, просто не видно желания у клубов, в борьбе за него. Теперь насчёт "пару лет", не уверен, также в особом желании Рубина, могли бы при подписании контракта, воспользоваться знаменитой формулировкой "об автоматическом продлении или пролонгацией" на 1 или 2 года., при согласии сторон. Короче, посмотрим.
stanichnik
stanichnik ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 19:57, ред.
Доброго Здоровья, Vilar!
От чего же так категорично, НИКОМУ? В Рубине опровергли ваши слова, из жалости не берут игроков стоимостью три с половиной миллиона евро(трансфермаркет) и с зарплатой более миллиона евро в год, скорее наоборот, с надеждой на пользу клубу ещё пару лет, как минимум. А Ахмат и ЦСКА вероятно не смогли согласовать условия по зарплате, поэтому и отказались от свободного агента и кто из них окажется в выигрыше узнаем ещё до зимней паузы в регулярном чемпионате. Болейте за своих, а не против чужих!
112910415
112910415
вчера в 19:37
Может, принесёт какую-то пользу...
particular
particular
вчера в 19:31
В своё время, амбиции бежали впереди разума, а теперь невостребованность обгоняет возраст...
chromage
chromage
вчера в 18:48
Не знал, что в Нефтехимике был. В Татарстане явно как дома будет. А дальше посмотрим. Вполне на сезон хватить может.
shlomo
shlomo
вчера в 18:32
Ну что.... если не деградировал, то Кузяев — универсальный полузащитник, способный был закрыть несколько позиций в центре поля.... так что выбор казанского Рубина стал логичным шагом для Кузяева, который искал стабильность и возможность проявить себя в знакомом чемпионате, плюс шанс закрепиться в клубе и, возможно, завершить карьеру на родине.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:05
Зачем Рубин это сделал? А чёрт его знает... Клуб из Казани тяжело набирает очки, вот и решили рискнуть – подписали Кузяева. Как бы то ни было, Далер многократный чемпион России, он опытный игрок и может принести пользу. Ему просто надо набрать форму под руководством опытного специалиста, всё-таки человеку уже тридцать два и он некоторое время не имел нагрузок. Ничего не буду иметь против, если у Кузяева всё получится в Рубине.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:50, ред.
Худшем не будет на поле в Рубине...
5ty7dq94j6f5
5ty7dq94j6f5
вчера в 17:33
Думаю в Рубине он лишним не будет
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:10
Главное чтобы в Рубине потом не пожалели!
Vilar
Vilar
вчера в 17:06, ред.
Классные у нас 5-ти кратные чемпионы страны по футболу - НИКОМУ не нужны.
Рубин взял из жалости и то на год.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:52
Он уже 2 года как сбитый летчик. Даже Ахмату не нужен оказался. Рубин из жалости подобрал и менее чем на год
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:42
Смотри, Кузяев, теперь ты Рубину должен!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:29
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 16:19
    Нашел все-таки себе клуб
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
     
     
     