«Рубин» объявил о переходе пятикратного чемпиона России Кузяева

вчера, 16:14

Полузащитник перешел в казанский футбольный клуб «Рубин». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с игроком рассчитано до лета 2026 года.

Кузяеву 32 года, его последним клубом был французский «Гавр», который он покинул в июне по окончании контракта. По ходу карьеры полузащитник также выступал за «Карелию», нижнекамский «Нефтехимик», грозненский «Ахмат» и петербургский «Зенит», с которым пять раз становился чемпионом России.

В составе сборной России футболист провел 51 матч, забил 3 гола и сделал 7 результативных передач. Кузяев принимал участие в чемпионате мира 2018 года, на котором российская команда дошла до четвертьфинала.