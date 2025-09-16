  • Поиск
В «Акроне» прокомментировали сорвавшийся трансфер уругвайского форварда

вчера, 14:11

В «Акроне» рассказали о срыве трансфера игрока «Монтевидео» Кевина Аревало.

Спортивный директор «Акрона» Антон Чистяков заявил:

К сожалению, возникла загвоздка в финальной инстанции холдинга City Group, которая принимает решение. Футболист был готов, а коллег из «Монтевидео Сити» я вообще хотел бы поблагодарить, они сработали оперативно и профессионально. В самом конце в City Group приняли решение, что в Россию трансфер осуществить они не могут. Это в том числе и человеческий фактор в какой‑то степени.

fhy4szgvb5hx
fhy4szgvb5hx
вчера в 19:54
Дзюба наверно его забраковал
Vilar
Vilar
вчера в 16:43
Это сказка для отчёта перед Дзюбой. Захотели бы решили. С самого начала было ясно, что в Россию трансфер осуществить они не могут, и получилась, сказка про то, что все хотели, а по нашему - брехня. Сначала наплёл т.н. спортивный директор, потом City Group, в самом конце, нашли в заднице загвоздку, и совместно "приняли решение", что в Россию трансфер осуществить они не могут.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:49
Акрону нужно было усилени в атакующей позиции....е. Жаль что ничего не получилось
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:33
А может так будет лучше? В Африке поищут...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:20, ред.
Приняли решение что не могут? Прямо веет от этой фразы желанием снять с себя ответственность. Курицы получается тоже приняли решение что не смогут летать?
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:17
Наверное кому то это было плохо нужно!
shlomo
shlomo
вчера в 14:21
А руководству Акрона нужно было бы обратиться в высшие инстанции.... н наверное не очень хотели этим заниматься.
