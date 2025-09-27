«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью

1758995829

вчера, 20:57

Футбольный клуб «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 0:0 в матче 10-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

«Ростов» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей (одна победа, четыре ничьих).

Ростовская команда располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 10 очками. «Краснодар» занимает 2-е место, набрав 20 очков. Столько же имеет в активе московский «Локомотив», который располагается выше благодаря победе в личной встрече.