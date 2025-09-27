  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью

вчера, 20:57
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Футбольный клуб «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 0:0 в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

«Ростов» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей (одна победа, четыре ничьих).

Ростовская команда располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 10 очками. «Краснодар» занимает 2-е место, набрав 20 очков. Столько же имеет в активе московский «Локомотив», который располагается выше благодаря победе в личной встрече.

В следующем туре «Краснодар» 4 октября примет грозненский «Ахмат», «Ростов» 5 октября на выезде сыграет с «Оренбургом». Также на следующей неделе команды проведут матчи группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России. «Краснодар» 30 сентября на своем поле встретится с московским «Динамо», «Ростов» 2 октября в гостях сыграет с «Динамо» из Махачкалы.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com Фото: ФК Ростов
«Реал» пропустил 5 голов от «Атлетико» и потерял первые очки в Ла Лиге
Вчера, 19:20
«Ливерпуль» потерпел первое поражение в текущем сезоне чемпионата Англии
Вчера, 19:09
«Челси» дома проиграл «Брайтону»
Вчера, 19:05
«Манчестер Сити» разгромил «Бернли»
Вчера, 19:00
«Локомотив» обыграл «Рубин» в матче РПЛ
Вчера, 18:22
«Брентфорд» обыграл «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 16:35
 
Сортировать
Все комментарии
94pmhtvqua6c
94pmhtvqua6c
сегодня в 02:45
Краснодар слегка поплыл, не выдержал лидерство
Capral
Capral
сегодня в 02:20
    CCCP1922
    CCCP1922 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 01:59
      TheBoLt
      TheBoLt
      сегодня в 01:36
      Хорошее получилось Южное дерби. Поздравляю соседей с защищенным одним очком. А вот Краснодар считался фаворитом и здесь потерял два, а не набрал одно. Защита обоих команд сегодня хороша, а вот атак хороших можно по пальцам пересчитать. Ожидал увидеть классическое Южное дерби с кучей голов, а получилось как получилось. Краснодар разучился забивать, а от Ростова я голов и не ожидал сегодня. Удачи, Ростов. Надеюсь, вы сохраните прописку в РПЛ в этом сезоне
      Тот самый чувак
      Тот самый чувак
      вчера в 22:59
      О матче не могу рассказать, не видел не знаю, друга хоронил.
      Capral
      Capral ответ Сп62 (раскрыть)
      вчера в 22:33
      Обновить состав? А Галицкий согласен, по ходу сезона эксперементы делать? И кого убрать и кого обновить- Кордобу, Сперцяна? И что это будет? Тренеру надо учиться, изучать соперника. Честь и Слава Мусаеву за его чемпионство!!! Hо как говорил ВЕЛИКИЙ Ленин: "Учиться, учиться, и еще раз- учиться!!!!!!!"
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ stanichnik (раскрыть)
      вчера в 22:22, ред.
      Сегодня ПОБЕДИЛА дружба!!! Матч скучным точно не был и как говорите лично вы Болейте за своих, а не против чужих!
      Сп62
      Сп62
      вчера в 22:17
      Краснодару нужна перезагрузка. Многие игроки играют по инерции, потерялась коллективная скорость. Я бы на месте Мусаева в следующих матчах обновил команду минимум на треть состава. Таким образом можно встряхнуть резерв и дать передышку основному составу.
      Capral
      Capral ответ CCCP1922 (раскрыть)
      вчера в 22:12
      В какой какой форме спросить- в жесткой? У кого- у тренера чемпиона, который свергнул Зенит, первым, за СЕМЬ лет безраздельного царствования? Что еще ты придумаешь? Ну я знаю- Гварда надо уволить, Симеоне туда же. Ну, с Карпиным ваще разговор особый. Кого еще надо уволить и с кого спросить, и за что?)))
      63vbwedsyz8a
      63vbwedsyz8a
      вчера в 21:52
      Краснодар поплыл, игра явно не чемпионская.
      K_SY116
      K_SY116
      вчера в 21:43
      А Ростов совсем неплох
      CCCP1922
      CCCP1922
      вчера в 21:40
      Складывается такое впечатление, что Мусаев работает сам на себя, никто его не контролирует, ничего не спрашивает. Тренер Краснодара вместо того, что анализировать причины ошибок и организовать их устранение, ввязывается в публичные перепалки и споры с другими специалистами. Периодическое участие в пресс-конференциях научило тренера только безостановочно болтать, произносить бессмысленный текст. Конечно, это тоже нужно уметь, но главная цель — постоянная работа с командой, обучение ее необходимым игровым навыкам, изучение тактических схем. Интересно, а Мусаев хоть как-то отчитывается, перед кем-нибудь о проделанной работе? Пришло время в жёсткой форме спросить с него за результат. Вот сегодня, с Ростовом, что это было? Мне кажется, что Галицкий весной будет разочарован, если не изменит подход к работе тренера,
      Futurista
      Futurista
      вчера в 21:34
      Растерял Краснодар запас очков...
      shlomo
      shlomo
      вчера в 21:20
      ну что тут сказать... упорнейшее противостояние между Ростовом и Краснодаром так и завершилось без забитых мячей.... при этом за 90 минут команды на двоих нанесли лишь три удара в створ, не создав при этом ни единого по-настоящему опасного момента. Бывает и такое.....Ростов продлил свою беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей, а "быки" не смогли забить во второй игре подряд....
      Capral
      Capral
      вчера в 21:15
      Не знаю, что происходит с Краснодаром, спад это или нечто иное, но на лицо определенный факт- Мусаев не умеет менять игру в зависимости от соперника. И, как я всегда говорю- не хватает ему академических знаний. А когда Краснодар- техничный и креативный переходит на навесы и забросы- он становится предсказуемым и неинтересным. А вот Ростов, мне всё больше и больше нравится. И что интересно, команда понесшая перед началом сезона ощутимые кадровые потери, практически, с каждым соперником выгрызает центр поля, что дает команде игровое преимущество.

      Даже несмотря на преимущество соперника в классе в средней линии, Ростов без тени сомнения хозяйничал в центре поля и планомерно вел наступление. Только во второй половине игры, ростовчане, то ли подустав, а возможно из тактических соображений перешли в позиционную активную оборону. Нравится мне ГТ Ростова. Не знаю, как у него пойдет дальше, но пока, он проводит очень грамотные игры...

      Возвращаясь к Краснодару следует заметить, что и Зенит во 2-м тайме и сегодня Ростов, лишили команду преимущества средней линии и навязали свою игру. Но если в игре с Зенитом сказался класс питерской команды, то сегодня, только отсутствие должного мастерства лишили хозяев заслуженного успеха. Cегодня, Ростов мне понравился больше!!!
      stanichnik
      stanichnik
      вчера в 21:15
      При минимуме опасных ударов по воротам соперников скучной игру не назовёшь, а итог её для обеих команд можно перефразировать фразой из советского мультика: "Не победили - это минус, но и не проиграли -это плюс", особенно для хозяев, которые продолжили набирать очки с лидерами чемпионата. С чем я и поздравляю земляков и всех, кто сегодня был на стороне Ростова. А как дончане будут играть с соперниками из нижней части турнирной таблицы, узнаем уже в следующем туре, когда на искусственном газоне их будет встречать Оренбург. А Краснодару дома играть с набравшим ход Ахматом. Удачи им и без травм!
      Болейте за своих, а не против чужих!
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 21:14
      . «Краснодар» занимает 2-е место, набрав 20 очков. Столько же имеет в активе московский «Локомотив», который располагается выше благодаря победе в личной встрече.
      Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1418073/rostov-krasnodar 27.09.2025
      А рядом таблица, где Краснодар первый. Таблицу можно исправить?
      derrik2000
      derrik2000
      вчера в 21:12
      БОРЬБУ ЗА МЯЧ - да, видел.
      ФУТБОЛ - близко не наблюдал.
      И далеко тоже.
      Краснодар в очередной раз разочаровал: становится одним из претендентов на места со 2-го по 5-е.
      Технических ошибок при обработке мяча, передачах - море разливанное.
      И это самая техничная команда прошлого - и не только прошлого - сезона???
      Чувствуется, что кубанцам нужна встряска в хорошем смысле этого слова.
      С Мусаевым у руля загниют на корню.
      Ростов временами смотрелся очень даже ничего.
      Вышедший на замену Голенков добавил "перчика" в атаке.
      А в общем - вполне себе унылая и, к сожалению, предсказуемая ничья.

      P.S. Специально смотрел именно ЭТОТ матч, выключив на Матч-ТВ "избиение младенцев" в Питере.
      Как оказалось, что лучше бы книгу читал в это время, а не всякими просмотрами "ХУтбола" занимался. ((
      За адекватность
      За адекватность
      вчера в 21:10, ред.
      Постараюсь кратко об увиденном. Бицца- Бороцца и желания много (ежели не ошибаюсь около или более 30 нарушений за матч), мысли и конструктива в атаке мало ( ежели не пропустил чего, уходя на перекур, то опасных моментов не увидел). Посоревновались в метании мяча из аута в штрафную соперника. правда с нулевым КПД, в защите отработали надежно, в атаке безнадежно и с нулями на табло разошлись, как в море корабли. Как говорится, на победу никто не наиграл, поражения никто не заслуживал. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
       
       
       