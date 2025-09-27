«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью

Футбольный клуб «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 0:0 в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону.
«Ростов» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей (одна победа, четыре ничьих).
Ростовская команда располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 10 очками. «Краснодар» занимает 2-е место, набрав 20 очков. Столько же имеет в активе московский «Локомотив», который располагается выше благодаря победе в личной встрече.
В следующем туре «Краснодар» 4 октября примет грозненский «Ахмат», «Ростов» 5 октября на выезде сыграет с «Оренбургом». Также на следующей неделе команды проведут матчи группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России. «Краснодар» 30 сентября на своем поле встретится с московским «Динамо», «Ростов» 2 октября в гостях сыграет с «Динамо» из Махачкалы.
ФУТБОЛ - близко не наблюдал.
И далеко тоже.
Краснодар в очередной раз разочаровал: становится одним из претендентов на места со 2-го по 5-е.
Технических ошибок при обработке мяча, передачах - море разливанное.
И это самая техничная команда прошлого - и не только прошлого - сезона???
Чувствуется, что кубанцам нужна встряска в хорошем смысле этого слова.
С Мусаевым у руля загниют на корню.
Ростов временами смотрелся очень даже ничего.
Вышедший на замену Голенков добавил "перчика" в атаке.
А в общем - вполне себе унылая и, к сожалению, предсказуемая ничья.
P.S. Специально смотрел именно ЭТОТ матч, выключив на Матч-ТВ "избиение младенцев" в Питере.
Как оказалось, что лучше бы книгу читал в это время, а не всякими просмотрами "ХУтбола" занимался. ((
