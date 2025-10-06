Стали известны сроки восстановления Акинфеева

Восстановление голкипера московского футбольного клуба ЦСКА Игоря Акинфеева ориентировочно займет от 14 до 17 дней. Об этом сообщил источник.
В воскресенье ЦСКА на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 3:2 в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Акинфеев получил травму во втором тайме и был заменен на Владислава Торопа, после игры врач армейцев сообщил, что вратарь подвернул голеностоп.
«У Игоря Акинфеева повреждение связок голеностопного сустава. Ориентировочный срок лечения 14-17 дней», — сказал собеседник агентства.
Акинфееву 39 лет, в текущем сезоне он провел 12 матчей во всех турнирах, 3 из которых «на ноль».
Пресс-служба ЦСКА рассказала о состоянии вратаря Игоря Акинфеева,
Что и требовалось доказать.
Да, а удар вскользь коленом в затылок, это, несчастный случай, Гарсия пытался увернуться от столкновения, но не успел.
Вообщем, поведение Акинфеева, уходящего с поля, сами квалифицируйте, думаю, ему пора в Медиалигу, там артисты, будут петь ему дифирамбы, каждый игру.
После Акенфеева что дальше....
КТО?????
