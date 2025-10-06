Стали известны сроки восстановления Акинфеева

1759738892

вчера, 11:21

Восстановление голкипера московского футбольного клуба ЦСКА ориентировочно займет от 14 до 17 дней. Об этом сообщил источник.

В воскресенье ЦСКА на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 3:2 в матче 11-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Акинфеев получил травму во втором тайме и был заменен на Владислава Торопа, после игры врач армейцев сообщил, что вратарь подвернул голеностоп.

«У Игоря Акинфеева повреждение связок голеностопного сустава. Ориентировочный срок лечения 14-17 дней», — сказал собеседник агентства.

Акинфееву 39 лет, в текущем сезоне он провел 12 матчей во всех турнирах, 3 из которых «на ноль».