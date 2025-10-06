  • Поиск
Стали известны сроки восстановления Акинфеева

вчера, 11:21

Восстановление голкипера московского футбольного клуба ЦСКА Игоря Акинфеева ориентировочно займет от 14 до 17 дней. Об этом сообщил источник.

В воскресенье ЦСКА на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 3:2 в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Акинфеев получил травму во втором тайме и был заменен на Владислава Торопа, после игры врач армейцев сообщил, что вратарь подвернул голеностоп.

«У Игоря Акинфеева повреждение связок голеностопного сустава. Ориентировочный срок лечения 14-17 дней», — сказал собеседник агентства.

Акинфееву 39 лет, в текущем сезоне он провел 12 матчей во всех турнирах, 3 из которых «на ноль».

Сортировать
Все комментарии
Vilar
Vilar ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 21:44
"Игорь Акинфеев подвернул голеностопный сустав и получил надрыв связок."
Пресс-служба ЦСКА рассказала о состоянии вратаря Игоря Акинфеева,
Red blu
Red blu
вчера в 18:28
Значит подтверждаешь,что Гарсия по инерции движения, вскользь наступил на голеностоп Акинфеева.
Что и требовалось доказать.
Vilar
Vilar ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 13:48, ред.
Коллеги, Red blu и ANATOLY KANDAUROV, я очень внимательно посмотрел момент, Игорь вышел на бьющего, не как классный вратарь, а первоклассник: падая подвёрнул правую ногу под себя, левую в строну, прямо под нападающего, расставив их широко, куда мяч и проскочил, а Гарсия по инерции движения, вскользь наступил на голеностоп Акинфеева. Эпизод начинать надо с Мойзеса - махнул своей ластой мино мяча, и гол.
Да, а удар вскользь коленом в затылок, это, несчастный случай, Гарсия пытался увернуться от столкновения, но не успел.
Вообщем, поведение Акинфеева, уходящего с поля, сами квалифицируйте, думаю, ему пора в Медиалигу, там артисты, будут петь ему дифирамбы, каждый игру.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:44
Скорейшего восстановления и хорошего лечения.
5b9qhxrrnk6m
5b9qhxrrnk6m
вчера в 13:24
Относительно немного времени пропустит Игорь Шайтан-нога
therapy
therapy
вчера в 12:50
В скользь по затылку, Игорю респект...За то что он с нами...
После Акенфеева что дальше....
КТО?????
Red blu
Red blu ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 12:46
Гарсия после удара въехал шипами в голеностоп Игоря.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 12:23
    Vilar
    Vilar
    вчера в 11:51
    Шёл бы уже отдыхать, заслужил. Ногу подвернул сам, а виноват весь стадион, что мяч пропустил между ног, не солидно.
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 11:44
    Где 17 дней, там может быть и месяц к сожалению. Здоровья Игорю.
    Red blu
    Red blu
    вчера в 11:32
    Поправляйся Игорь.
    Гость
