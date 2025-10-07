Информация об оформлении документов для выступления российского голкипера Никиты Хайкина за сборную Израиля не соответствует действительности. Об этом журналистам рассказал тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов.
1 октября портал walla.co.il сообщил, что Федерация футбола Израиля хочет предложить Хайкину выступать за сборную страны. Но, по информации источника, он намерен сыграть за сборную Норвегии.
«Об Израиле речи не идет. Что касается Норвегии, то это сложный процесс, не как в России, нужно долгое время пройти, ему еще далеко чтобы получить паспорт. А об Израиле речь не шла даже», — сказал Кафанов.
Хайкину 30 лет, он родился в Израиле. За «Будё-Глимт» вратарь выступает с 2019 года, в 2023 году он перешел в английский «Бристоль Сити», но не провел ни одного матча. Ранее Хайкин играл за израильские клубы «Бней Иегуда» и «Хапоэль» из Кфар-Савы. Голкипер не провел ни одного матча за сборную России.
На какую из..., к вашему сведению он гражданин трёх государств, но планирует приобрести ещё и четвёртое, гражданство Норвегии, женившись на подданой норвежского королевства. Правда этого недостаточно, ему предстоит прожить ещё пару лет и далее возможно придётся отказаться скорее всего от двух каких-то паспортов. В Норвегии нет двойного гражданства, но закон допускает иметь наличие второго гражданства, а чтоб сразу четырёх, не слышал такого.
Болейте за своих. а не против чужих!
улыбка у рта.
К другим —
отношение плевое."
( В. В. Маяковский )
P.S. Злободневно и сейчас - Особенно последнее время, всё больше у многих игроков появляется новая "Забава" - "Получи повыгодней гражданство"...)
