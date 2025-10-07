Кафанов опроверг информацию об оформлении израильского паспорта для Хайкина

1759834275

вчера, 13:51

Информация об оформлении документов для выступления российского голкипера за сборную Израиля не соответствует действительности. Об этом журналистам рассказал тренер вратарей сборной России по футболу .

1 октября портал walla.co.il сообщил, что Федерация футбола Израиля хочет предложить Хайкину выступать за сборную страны. Но, по информации источника, он намерен сыграть за сборную Норвегии.

«Об Израиле речи не идет. Что касается Норвегии, то это сложный процесс, не как в России, нужно долгое время пройти, ему еще далеко чтобы получить паспорт. А об Израиле речь не шла даже», — сказал Кафанов.

Хайкину 30 лет, он родился в Израиле. За «Будё-Глимт» вратарь выступает с 2019 года, в 2023 году он перешел в английский «Бристоль Сити», но не провел ни одного матча. Ранее Хайкин играл за израильские клубы «Бней Иегуда» и «Хапоэль» из Кфар-Савы. Голкипер не провел ни одного матча за сборную России.