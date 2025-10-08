В «Барселоне» готовы играть без классического центрфорварда

Спортивный директор «Барселоны» Деку заявил, что его клуб не будет преследовать цель во что бы то ни стало купить нового центрального форварда на замену ветерану Роберту Левандовскому.
Деку сказал:
Возможно, мы сможем играть без традиционного центрального нападающего. Ферран Торрес может выступить в роли девятого номера. В конце концов, в прошлом сезоне ПСЖ выиграл Лигу чемпионов без классического центрального форварда.
PS мы уже видели что было с Барсой когда потеряли Суареса, ......
PS мы уже видели что было с Барсой когда потеряли Суареса, ......