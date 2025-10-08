  • Поиск
В «Барселоне» готовы играть без классического центрфорварда

08 октября 2025, 17:27

Спортивный директор «Барселоны» Деку заявил, что его клуб не будет преследовать цель во что бы то ни стало купить нового центрального форварда на замену ветерану Роберту Левандовскому.

Деку сказал:

Возможно, мы сможем играть без традиционного центрального нападающего. Ферран Торрес может выступить в роли девятого номера. В конце концов, в прошлом сезоне ПСЖ выиграл Лигу чемпионов без классического центрального форварда.

08 октября в 20:58
Холланд ау
08 октября в 19:13
Это от бедности. )
08 октября в 19:00, ред.
Игра ЦСКА без забивного нападающего тому пример.
Здоровья Вам и удачи.
08 октября в 18:39
Денег нет на центрального форварда
08 октября в 18:37
Чем важность ЦФ - Есть кому замкнуть...... можно играть без центрфорварда, как говорит Деку, но много с этого получишь..... Гвардиола играл без напа, но зачем то купил Холанда, всего лишь для того чтобы выиграть ЛЧ и как итог был требл.......почему Артета все мечтал купить центр игрока, теперь получили Декьереша......... потому что много моментов не было реализованно а это потеря очков, которые стоили титула Арсеналу...... просто в Барселоне мечтают купить Холанда ну или приличного форварда а денег просто нету, по этому и отмазы что можно играть........ и без него........

PS мы уже видели что было с Барсой когда потеряли Суареса, ......
08 октября в 18:16
Видимо у Барселоны с поляком намечаются тёрки. Потому и заговорили о нём.
08 октября в 18:10
Флик: 🗿🗿🗿
08 октября в 17:57
В чём их главные преимущества, на Ваш взгляд?
08 октября в 17:54
Без центрфорварда играть можно, но с ним лучше ))).
08 октября в 17:33
И потом Севильям влетать по полной
08 октября в 17:33
Ну его понять можно!С деньгами напряжёнка)
