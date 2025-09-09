Руни: «В плане тактики ван Гал был намного впереди Фергюсона»

1757435987

вчера, 19:39

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии назвал лучшего тренера, с которым ему довелось поработать.

«Лучшим тренером, с которым я работал, был Луи ван Гал, что может показаться странным. Алекс Фергюсон точно знал, что делает, и был гением в своем деле, но в тактическом плане Луи ван Гал был намного впереди всех, с кем я работал. Я говорю именно о тактике. Алекс Фергюсон был лучшим во всех остальных отношениях, но в тактическом плане Луи ван Гал был невероятен. Ты просто смотрел и впитывал все: как он готовил команду, как он выстраивал ее оборону», — сказал Руни.

«Ван Гал был просто невероятен. Его внимание к деталям и его тренировки порой были довольно скучными, но каждый игрок точно знал, что он делает. Он был лучшим с большим отрывом», — добавил он.