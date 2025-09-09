  • Поиск
Руни: «В плане тактики ван Гал был намного впереди Фергюсона»

вчера, 19:39

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни назвал лучшего тренера, с которым ему довелось поработать.

«Лучшим тренером, с которым я работал, был Луи ван Гал, что может показаться странным. Алекс Фергюсон точно знал, что делает, и был гением в своем деле, но в тактическом плане Луи ван Гал был намного впереди всех, с кем я работал. Я говорю именно о тактике. Алекс Фергюсон был лучшим во всех остальных отношениях, но в тактическом плане Луи ван Гал был невероятен. Ты просто смотрел и впитывал все: как он готовил команду, как он выстраивал ее оборону», — сказал Руни.

«Ван Гал был просто невероятен. Его внимание к деталям и его тренировки порой были довольно скучными, но каждый игрок точно знал, что он делает. Он был лучшим с большим отрывом», — добавил он.

Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:38
Именно поэтому я и отказываюсь принимать Руни как 100% красного. Видно, что пересидел в синей форме (Эвертона). Ну не совсем он наш, не совсем дьявол.

Была ещё некрасивая история, связанная с переподписанием контракта Руни, он был готов уйти тогда из-за денег. Немного он дурачок
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:25
Пусть Руни болтает, что хочет - это его спросили, ему и отвечать. А если Уэйну задать вопрос: –"Что такое тактика?" Не ответит. Сейчас он просто захотел показаться оригинальным. Не получилось. Главное, чтобы руководитель мог объединить группу людей единой целью, сделать их боеспособным коллективом. Команда должна верить своему лидеру, в этом заключается его талант. А сколько он знает тактических схем, уже дело десятое.
Nenash
Nenash
вчера в 20:23
Метнуть "ботинок" иногда полезнее тактики.. ☝️😄
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:13
Как тут не вспомнить изречение-сколько людей столько и мнений
DXTK
DXTK
вчера в 20:12
Ну хорошо что Руни про ван Гала так сказал , а не про Мойеса......а то сильнее сейчас его заклевали бы.........

Голландец хорош точно в том, что умеет доверять и расскрывать молодых игроков..... его Аякс всем составом, Барса как бы к нему не относились, но Хави Пуйоль, даже по моему Иньеста в первой команде появились как раз благодаря ван Галу.........

PS Ну если его любимым тактиком является ван Гал.....не удивительно что сам Руни где бы не тренировал, тактически провалился сам как тренер)))))))))
Capral
Capral
вчера в 19:58, ред.
Да ладно, впереди всех. Как вспомню бездарнейшие два поражения ван Гала от Лобана в ЛЧ-0:3 и 0:4 в 1997г., так тошно становится. Помню, как после первых-0:3 в Киеве, Гал грозно произнес: "Мы снимим с киевлян скальп, в Барселоне"!!! И где был этот великий стратег во второй игре, если его уделали как мальчишку в одном стиле? Руни? Туповатый форвард, однообразный, без признаков креатива и фантазии. Для такого как он, возможно и придумывать особо нечего... Не буду спорить, но мне больше нравился Фергюсон, его футбол был более элитным и дворянским.
Но помню, он, перед жеребьёвкой в ЛЧ, заявил: "Всех, кого угодно, только не Лобановского"! Но на Лобановского и попал...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:54, ред.
Чтото Ферги ему шепнул на больную голову, видимо
Очень нравилась Бавария Гала, даже в проигранном финале лч
