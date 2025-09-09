Руни: «В плане тактики ван Гал был намного впереди Фергюсона»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни назвал лучшего тренера, с которым ему довелось поработать.
«Лучшим тренером, с которым я работал, был Луи ван Гал, что может показаться странным. Алекс Фергюсон точно знал, что делает, и был гением в своем деле, но в тактическом плане Луи ван Гал был намного впереди всех, с кем я работал. Я говорю именно о тактике. Алекс Фергюсон был лучшим во всех остальных отношениях, но в тактическом плане Луи ван Гал был невероятен. Ты просто смотрел и впитывал все: как он готовил команду, как он выстраивал ее оборону», — сказал Руни.
«Ван Гал был просто невероятен. Его внимание к деталям и его тренировки порой были довольно скучными, но каждый игрок точно знал, что он делает. Он был лучшим с большим отрывом», — добавил он.
Но помню, он, перед жеребьёвкой в ЛЧ, заявил: "Всех, кого угодно, только не Лобановского"! Но на Лобановского и попал...
Голландец хорош точно в том, что умеет доверять и расскрывать молодых игроков..... его Аякс всем составом, Барса как бы к нему не относились, но Хави Пуйоль, даже по моему Иньеста в первой команде появились как раз благодаря ван Галу.........
PS Ну если его любимым тактиком является ван Гал.....не удивительно что сам Руни где бы не тренировал, тактически провалился сам как тренер)))))))))
