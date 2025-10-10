  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияОтбор ЧМ-2026. Европа

Гол Зайнутдинова помог сборной Казахстана победить в матче отбора на ЧМ-26

вчера, 18:51
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан4 : 0Логотип футбольный клуб ЛихтенштейнЛихтенштейнМатч завершен

Сборная Казахстана по футболу разгромила команду Лихтенштейна со счетом 4:0 в домашнем матче группы J отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года.

Забитыми мячами отметились Галымжан Кенжебек (26-я, 59-я минуты), игрок московского «Динамо» Бахтиёр Зайнутдинов (28) и Алибек Касым (81).

Сборная Казахстана после матча осталась на четвертой строчке в турнирной таблице группы J, набрав 6 очков в 6 играх, команда Лихтенштейна без набранных очков располагается на последнем, пятом месте. В следующем матче сборная Казахстана 13 октября в гостях сыграет против команды Северной Македонии, лихтенштейнцы 15 ноября примут сборную Уэльса.

На чемпионат мира выйдет по одной лучшей команде из каждой группы. Сборные, занявшие вторые места, получат право сыграть в стыковых матчах.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сборная Украины вылетела с молодежного чемпионата мира
08 октября
Кафанов опроверг информацию об оформлении израильского паспорта для Хайкина
07 октября
«Барселона» выйдет из проекта футбольной Суперлиги
04 октября
СлухиФедерация футбола Израиля может предложить Хайкину выступать за сборную
01 октября
Депутат Мажилиса Казахстана подверг критике организацию матча с «Реалом»
01 октября
Дворкович рассказал о трудностях с проходом на матч «Кайрат» — «Реал»
01 октября
 
Сортировать
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:31
Ну что же , наконец то и победа!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:52
долгожданная победа казахских ястребов))
мои поздравления!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:23
Казахи играли просто прекрасно и голы красивые забивали... Но ведь соперником была всего лишь' сборная Лихтенштейна 🇱🇮 по футболу. Это государство находится между Австрией 🇦🇹 и Швейцарией. Я бы этих карликов вывел в отдельный турнир, пусть друг с другом играют, для начала... Ещё лучше сделать как в хоккее - разделить команды по уровням (лигам) и в каждом проводить свой чемпионат. Вот тогда будет борьба в каждом матче, а сейчас карлики только расслабляют.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:40
Наконец то казахи "отвели душу"...
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:16
Поздравляю соседий с уверенной победой! Героем матча стал молодой Кенжебек, который дважды забил сам и еще отдал голевой пас на Зайнутдинова!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 