В РФС верят в участие сборной в отборе на Евро-2028

Российский футбольный союз (РФС) верит в допуск национальной сборной к участию в отборочном турнире на чемпионат Европы 2028 года. Об этом рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
«Конечно, вера в участие в отборе на Евро 2028 года сохраняется. Мы не должны терять надежду», — сказал Митрофанов.
Отборочный турнир состоится в 2027 году. Чемпионат Европы пройдет с 9 июня по 9 июля 2028 года в Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльсе.
В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.