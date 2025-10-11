 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЕвро-2028

В РФС верят в участие сборной в отборе на Евро-2028

11 октября 2025, 11:35

Российский футбольный союз (РФС) верит в допуск национальной сборной к участию в отборочном турнире на чемпионат Европы 2028 года. Об этом рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Конечно, вера в участие в отборе на Евро 2028 года сохраняется. Мы не должны терять надежду», — сказал Митрофанов.

Отборочный турнир состоится в 2027 году. Чемпионат Европы пройдет с 9 июня по 9 июля 2028 года в Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльсе.

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Подписывайся в ВК
Все новости
Футболист сборной Ирана Мохеби назвал самого сильного российского игрока
09 октября
Карпин похвалил Бевеева и Умярова
09 октября
Карпин сравнил сборные Ирана 2023 и 2025 годов
09 октября
«Сильный соперник из Азии»: Александр Самедов — о матче Россия — Иран
09 октября
Александр Мостовой рассказал, что еще хочет попробовать себя в тренерстве
09 октября
Солтмурад Бакаев: «Дзюбе не нужно извиняться за нереализованный пенальти»
08 октября
 
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 
 
 
 