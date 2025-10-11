 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияОтбор ЧМ-2026. Европа

Холанд дважды не забил пенальти в матче отбора на чемпионат мира

11 октября 2025, 19:24
НорвегияЛоготип футбольный клуб Норвегия5 : 0Логотип футбольный клуб ИзраильИзраильМатч завершен

Нападающий сборной Норвегии и английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд дважды подряд не забил пенальти в матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года с командой Израиля. Встреча проходит в Норвегии.

На пятой минуте удар Холанда отразил голкипер Даниэль Перец. Однако после вмешательства видеоассистентов было зафиксировано нарушение правил со стороны вратаря, и 11-метровый был перебит, но Перец отразил и второй удар норвежского форварда.

После пяти матчей сборная Норвегии набрала 15 очков и лидирует в группе I. Команда Израиля располагается на третьей строчке с девятью очками в пяти играх.

На чемпионат мира выйдет по одной лучшей команде из каждой группы. Сборные, занявшие вторые места, получат право сыграть в стыковых матчах.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Подписывайся в ВК
Все новости
Гол Зайнутдинова помог сборной Казахстана победить в матче отбора на ЧМ-26
10 октября
Сборная Украины вылетела с молодежного чемпионата мира
08 октября
Кафанов опроверг информацию об оформлении израильского паспорта для Хайкина
07 октября
«Барселона» выйдет из проекта футбольной Суперлиги
04 октября
СлухиФедерация футбола Израиля может предложить Хайкину выступать за сборную
01 октября
Депутат Мажилиса Казахстана подверг критике организацию матча с «Реалом»
01 октября
 
Сортировать
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
12 октября в 13:48
Ему был достаточен хек трик наверно !!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 октября в 07:28
Сборная Норвегии намного сильней сборной Израиля...о чем свидетельствует счёт на табло...
И настолько же индивидуально кипер израильтян сильней норвежского пенальтиста...
Ладно там Рональду пенальти не забил...человек на пенсии...по возрасту...ему уже показывают в какой стороне ворота,............но Холанд...два раза...это даже не косяк....а самотроллинг...
ca99j2rjjef5
ca99j2rjjef5
11 октября в 22:39
Зато с игры наколотил треху
Варвар7
Варвар7
11 октября в 22:26
Норвежцы "катком" идут по своей отборочной группе , если и дальше так будет продолжатся , то на ЧМ2026 с ними придётся считаться всем...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
11 октября в 21:31
Перец потролил норвежца.
Сп62
Сп62
11 октября в 21:09
От Дзюбы заразился.
Lewa2708
Lewa2708
11 октября в 20:36
Перец, если что, фактически пятый вратарь Баварии))
112910415
112910415
11 октября в 20:31
Принципиальный!
Предпочитает с игры забивать! )
Crystal Palace
Crystal Palace
11 октября в 20:16
Стареет машина!
CCCP1922
CCCP1922
11 октября в 20:04
Это сигнал Холланду — надо тренировать пробитие пенальти. Странно, если тренер сборной Норвегии не даст такой совет лидеру команды. Эрлинг, вроде бы, не такой, как Левандовски — тот любое замечание воспринимает в штыки. Его конфликт с тренером сборной Польши стал причиной отставки последнего. Если говорить о Холланде, то он, скорее всего, просто не настроился на матч. Это опасно. Вон прибалты не настроились на Андорру и чем закончилось? А может это и есть их уровень?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
11 октября в 20:03, ред.
и все равно первый тайм за норвежцами))
с двумя автоголами гостей
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 октября в 20:02
Кипер сумел настроиться и разозлиться...
shlomo
shlomo
11 октября в 20:01
Что за перец этот перец..... :)))... Непробиваемый Перец...:)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 