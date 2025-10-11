Холанд дважды не забил пенальти в матче отбора на чемпионат мира

1760199878

11 октября 2025, 19:24

Нападающий сборной Норвегии и английского «Манчестер Сити» дважды подряд не забил пенальти в матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года с командой Израиля. Встреча проходит в Норвегии.

На пятой минуте удар Холанда отразил голкипер Даниэль Перец. Однако после вмешательства видеоассистентов было зафиксировано нарушение правил со стороны вратаря, и 11-метровый был перебит, но Перец отразил и второй удар норвежского форварда.

После пяти матчей сборная Норвегии набрала 15 очков и лидирует в группе I. Команда Израиля располагается на третьей строчке с девятью очками в пяти играх.

На чемпионат мира выйдет по одной лучшей команде из каждой группы. Сборные, занявшие вторые места, получат право сыграть в стыковых матчах.