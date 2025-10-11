 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияОтбор ЧМ-2026. Европа

Холанд сделал хет-трик в матче отбора на чемпионат мира

11 октября 2025, 20:55
НорвегияЛоготип футбольный клуб Норвегия5 : 0Логотип футбольный клуб ИзраильИзраильМатч завершен

Нападающий сборной Норвегии и английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил три гола в матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года с командой Израиля. Встреча прошла в Норвегии.

Норвежская команда одержала победу со счетом 5:0. Помимо голов Холанда, израильтяне дважды отправили мяч в свои ворота.

В начале встречи Холанд дважды не реализовал пенальти. На пятой минуте удар форварда отразил голкипер Даниэль Перец. Однако после вмешательства видеоассистентов было зафиксировано нарушение правил со стороны вратаря, и 11-метровый был перебит, но Перец отразил и второй удар норвежского нападающего.

Сборная Норвегии одержала шестую победу в шести матчах и возглавляет турнирную таблицу группы I с 18 очками. Команда Израиля набрала 9 очков в шести играх и располагается на 3-й строчке. Второе место занимают итальянцы, в их активе 9 очков в четырех встречах.

На чемпионат мира выйдет по одной лучшей команде из каждой группы. Сборные, занявшие вторые места, получат право сыграть в стыковых матчах.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Подписывайся в ВК
Все новости
Холанд дважды не забил пенальти в матче отбора на чемпионат мира
11 октября
Гол Зайнутдинова помог сборной Казахстана победить в матче отбора на ЧМ-26
10 октября
Сборная Украины вылетела с молодежного чемпионата мира
08 октября
Кафанов опроверг информацию об оформлении израильского паспорта для Хайкина
07 октября
«Барселона» выйдет из проекта футбольной Суперлиги
04 октября
СлухиФедерация футбола Израиля может предложить Хайкину выступать за сборную
01 октября
 
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
12 октября в 10:51
Швеция, Македония,.... Бог любит Троицу.)
112910415
112910415
12 октября в 10:25
С игры ему больше нравится!
BIANCONERI27
BIANCONERI27
12 октября в 07:28
Молодцы Норведцы.Отгрузили этим жидам мощно.
Alex_67
Alex_67
12 октября в 01:25
Норвегии 🇳🇴 повезло с Холландом... Кто раньше обращал внимание на их страну. А сегодня северяне лидируют в отборочной группе, опережая саму Италию.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
12 октября в 00:11
Почему Вы считаете, что в этот раз при таком раскладе опять будет провал?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
11 октября в 23:49
Всё. Италия опять в стыковые матчи попадает. Пипец макаронам. (
AKH
AKH
11 октября в 23:23
Хюттер явно поплыл.. Но вот теперь Монако станет исповедником антифутбола.. Сень Желюз так и играл, лишь бы не пропустить, а там как получится. Тьфу.
Vilar
Vilar ответ STVA 1 (раскрыть)
11 октября в 23:09, ред.
Балы тоже сняли, всё, как в спортлото.
STVA 1
STVA 1 ответ Vilar (раскрыть)
11 октября в 22:33, ред.
Думаю просто кто-то убрал Ваш комментарий из лучших! Но балы остались!
CCCP1922
CCCP1922
11 октября в 22:32, ред.
Вот какая судьба, сегодня у неё своеобразное настроение — не забил Холланд с пенальти Перцу, она(судьба) тут же распорядилась, чтобы сами израильтяне исправили ошибку Эрлинга. Только зачем в свои ворота надо было забивать два гола? Хватило бы и одного. Это, конечно же, шутка... Однако сборной Израиля 🇮🇱 слишком не повезло сегодня. Норвегия 🇳🇴 и Италия 🇮🇹 фактически оформили свои выходы в финальную часть Чемпионата Мира по футболу 2026... Мне нравится Холланд всем, за исключением того, что он играет за Манчестер Сити.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
11 октября в 22:05
Лишь бы без травм и успехов в лиге чемпионов))) тогда запросто обставит Мбаппе в гонке за золотой мяч
Chelsea lekь
Chelsea lekь
11 октября в 22:00
Холланд красавчик
Vilar
Vilar
11 октября в 21:58, ред.
Сообщили о "Попадание в блок "лучший комментарий" - почему исключили?
Karkaz
Karkaz
11 октября в 21:57
Холланд таким темпом станет лучшим бомбардиром на уровне национальных команд. У него 51 гол в 46 играх. Это быстрее чем у всех остальных. Чем у Роналду, Месси, Мбаппе и т.д.
Nenash
Nenash
11 октября в 21:52
Раздухарился викинг..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 октября в 21:51
Оторвался за незабитый пенальти...
Варвар7
Варвар7
11 октября в 21:19
А мог бы и больше забить, шикарный шанс был...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 