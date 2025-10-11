Холанд сделал хет-трик в матче отбора на чемпионат мира

1760205331

11 октября 2025, 20:55

Нападающий сборной Норвегии и английского «Манчестер Сити» забил три гола в матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года с командой Израиля. Встреча прошла в Норвегии.

Норвежская команда одержала победу со счетом 5:0. Помимо голов Холанда, израильтяне дважды отправили мяч в свои ворота.

В начале встречи Холанд дважды не реализовал пенальти. На пятой минуте удар форварда отразил голкипер Даниэль Перец. Однако после вмешательства видеоассистентов было зафиксировано нарушение правил со стороны вратаря, и 11-метровый был перебит, но Перец отразил и второй удар норвежского нападающего.

Сборная Норвегии одержала шестую победу в шести матчах и возглавляет турнирную таблицу группы I с 18 очками. Команда Израиля набрала 9 очков в шести играх и располагается на 3-й строчке. Второе место занимают итальянцы, в их активе 9 очков в четырех встречах.

На чемпионат мира выйдет по одной лучшей команде из каждой группы. Сборные, занявшие вторые места, получат право сыграть в стыковых матчах.