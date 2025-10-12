«Интер» и «Атлетико» проявляют интерес к полузащитнику ЦСКА Глебову

Итальянский «Интер» и испанский «Атлетико» интересуются футболистом ЦСКА Кириллом Глебовым. Об этом сообщил журналист Экрем Конур на своей странице в X.
В число клубов, в сфере интересов которых находится полузащитник ЦСКА, также входят итальянские «Рома» и «Аталанта», английский «Ньюкасл», германский «Лейпциг» и португальская «Бенфика».
Глебову 19 лет, игрок является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне Глебов провел 14 матчей в составе армейцев в разных турнирах, в которых отличился 5 забитыми мячами и 2 результативными передачами. 4 сентября полузащитник дебютировал за сборную России, выйдя на замену на 62-й минуте в матче против команды Иордании (0:0). В той встрече он получил травму и выбыл на 3-4 недели.
