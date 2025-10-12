«Интер» и «Атлетико» проявляют интерес к полузащитнику ЦСКА Глебову

1760267408

12 октября 2025, 14:10

Итальянский «Интер» и испанский «Атлетико» интересуются футболистом ЦСКА . Об этом сообщил журналист Экрем Конур на своей странице в X.

В число клубов, в сфере интересов которых находится полузащитник ЦСКА , также входят итальянские «Рома» и «Аталанта», английский «Ньюкасл», германский «Лейпциг» и португальская «Бенфика».