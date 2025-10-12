 
 
 
«Интер» и «Атлетико» проявляют интерес к полузащитнику ЦСКА Глебову

12 октября 2025, 14:10

Итальянский «Интер» и испанский «Атлетико» интересуются футболистом ЦСКА Кириллом Глебовым. Об этом сообщил журналист Экрем Конур на своей странице в X.

В число клубов, в сфере интересов которых находится полузащитник ЦСКА, также входят итальянские «Рома» и «Аталанта», английский «Ньюкасл», германский «Лейпциг» и португальская «Бенфика».

Глебову 19 лет, игрок является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне Глебов провел 14 матчей в составе армейцев в разных турнирах, в которых отличился 5 забитыми мячами и 2 результативными передачами. 4 сентября полузащитник дебютировал за сборную России, выйдя на замену на 62-й минуте в матче против команды Иордании (0:0). В той встрече он получил травму и выбыл на 3-4 недели.

Sergo81
Sergo81 ответ shlomo (раскрыть)
12 октября в 20:24
Булыкин уже в преклонном возрасте зажигал в аяксе и ещё каком-то клубе. И неплохо так забивал, даже в сборную вернуть хотели))
Брулин
Брулин
12 октября в 19:04
Никто не будет брать за серьезные деньги игрока, который играет в сомнительном чемпионате на фоне таких же поленьев.
galem72
galem72
12 октября в 18:52
Смешная утка от турецкого ноунейм-инсайдера! В его нелепом вбросе упомянуты сразу 3 СериАльных клуба, но ни один авторитетный итальянский футбольный инсайдер (Романо или Ди Марцио) не заявил о подобном интересе. Обычная проплаченная кампания.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 октября в 18:27, ред.
Кисляк... Батраков... Глебов... В шорт-листе клубов 40-50-ти..... В их числе и топ-5....
Но без конкретных предложений и начала переговоров все эти "интересы" пустота пустая....
stanichnik
stanichnik ответ CCCP1922 (раскрыть)
12 октября в 18:18
Доброго Здоровья, союзный!
Разумеется есть, и он в свободном доступе, называется трансфермаркет, в нём содержится вся информация о профессиональных футболистах. Вы тоже можете им пользоваться.
Болейте за своих, а не против чужих!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
12 октября в 16:51, ред.
Проявлять интерес не означает стремления купить.
Припомнилось Филатовское :
Проявлю интерес
как в Европе ходят бабы
в панталонах или без....)))))
shlomo
shlomo ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
12 октября в 16:33, ред.
Добра Вам!

Я особо не слежу за Нидерландами, но навскидку не припомню чтобы наши игроки там зажигали. Там скорее всего тактика выращивания своих воспитанников и их продажа, есть исключения что покупают кого-то молодого, но не думаю что их скауты лопатят Россию.
STVA 1
STVA 1
12 октября в 16:18
Я думаю это интерес на уровне, будем наблюдать пока
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ shlomo2 (раскрыть)
12 октября в 15:31, ред.
А высшая лига Нидерландов подошла бы?
CCCP1922
CCCP1922
12 октября в 15:30
Существует, видимо, какой-то специальный справочник, в котором можно найти информацию обо всех профессиональных футболистах Европы. Скорее всего, фамилию молодого игрока внесли вместе с многими в очередное издание, после чего разослали по клубам. Наличие в клубе подобного справочника вовсе не свидетельствует о том, что есть интерес к Глебову. Кириллу не следует обращать внимание на слухи — они мешают футболу, отвлекают от игры. И вообще, европейское направление карьеры весьма сомнительное. Нам стоит ожидать введения для россиян официальных ограничений, неприемлемых для истинного гражданина России 🇷🇺.
stanichnik
stanichnik ответ Balbes77773 (раскрыть)
12 октября в 15:29
Доброго Здоровья, Balbes!
Кирилл о может и сам не хочет никуда ехать, а вот агент деньжат хочет за него срубить побыстрее.
shlomo2
shlomo2
12 октября в 15:21
Я бы советовал в Испанию. Не так жестко, как во Франции, или Англии, не так силово, как в Германии, да и есть возможность свою скорость проявить. Италия тоже может пойти, а в Англию и Германию это себя ломать. Да и привычней нашим в Испании играть. Многие там были и проявляли себя. Впрочем, ещё бы года три поиграл бы в ЦСКА, а то прям не успел засветиться и уже на выход. Так любимчиком не станешь, не говоря уже о легенде..... Но как бы не сложилась дальнейшая карьера Кирилла - желаю не терять тот задор, который сейчас в его игре присутствует.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
12 октября в 15:02
Глебову 19 лет. Пока рано ехать в Европу.
Понятно, есть агенты, не хотят ждать ещё года два-три. Всему свое время. За ЦСКа есть ещё выиграть титулы
25процентный клоун
25процентный клоун
12 октября в 14:58
Все мы знаем как оно будет на самом деле, увы, как с Чаловым и другими, не дадут ему в футбол в этой команде
Balbes77773
Balbes77773
12 октября в 14:42
Рад за Кирилла,но рано ещё уезжать,имхо.Годик ещё поигать "на уровне" и потом,за хорошую цену ехать.Или не ехать вообще,чему я буду очень рад!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
12 октября в 14:33
Прочитав эту "новость" хочется как в известном фильме, заплетающимся языком пробормотать " Огласите, пожалуйста, весь список".
h4q5cvqgddc5
h4q5cvqgddc5
12 октября в 14:33
Рано ему ещё об этом думать
