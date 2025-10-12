Мбаппе объяснил, почему не перешел в «Реал» в 2017 году

Форвард «Реала» объяснил, почему в 2017 году выбрал перейти не в мадридский клуб, а в ПСЖ .

Когда я уходил из «Монако», моей целью было оказаться в клубе, где я буду постоянно играть. В «Реале» были Роналду, Бензема и Бэйл, и я не хотел сидеть на скамейке запасных. Все клубы Европы говорили мне, что у них я буду играть, но я знал, что в Мадриде этого не будет.

Я прожил в Париже невероятные 7 лет. Испытываешь гордость, когда играешь там, где ты родился, — это нечто особенное, но, конечно, у меня была мечта однажды сыграть в Мадриде.