Мбаппе объяснил, почему не перешел в «Реал» в 2017 году

12 октября 2025, 23:31

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе объяснил, почему в 2017 году выбрал перейти не в мадридский клуб, а в ПСЖ.

Когда я уходил из «Монако», моей целью было оказаться в клубе, где я буду постоянно играть. В «Реале» были Роналду, Бензема и Бэйл, и я не хотел сидеть на скамейке запасных. Все клубы Европы говорили мне, что у них я буду играть, но я знал, что в Мадриде этого не будет.

Я прожил в Париже невероятные 7 лет. Испытываешь гордость, когда играешь там, где ты родился, — это нечто особенное, но, конечно, у меня была мечта однажды сыграть в Мадриде.

u2wd4z8u9s2s
u2wd4z8u9s2s
13 октября в 12:47
Камерунский Эму сначала увеличил в ПСЖ себе зарплату ,а затем с улучшиным вариантом перешёл в Реал,этот Африканец быстро сообразил ,что в Реале ему такую зарплату не дадут ,значит нужно сделать себе в ПСЖ,вот так всё и произошло!!!
Маг_тм
Маг_тм ответ Lionel Messi-10 (раскрыть)
13 октября в 12:19
Странное решение. Мбапе в свои 17 лет уже понятно было, что он мега игрок, широкий шаг, скорость, контроль мяча, дриблинг. Прям виден был потенциал. Не просто так его монако за 170 лямов продала, тогда это дикий ценник был. Наверное Псж просто перебил зарплату, или Киллиан не хотел свою мечту играть в Реале загасить
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 октября в 07:24
Неужели кому-то это интересно до сих пор? Ну не перешёл и не перешёл...
shlomo
shlomo
13 октября в 06:26
Ну если все так то принял правильное решение....
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
13 октября в 06:05
Тогда Барса выбирала между Мбампе и Дембеле , в итоге выбрали Дембеле. И наверное это было так себе решение.
112910415
112910415
13 октября в 06:04
примерно половину правды сказал !
половину парижского срока провёл в попытках выгодно перебежать в Мадрид ...
Comentarios
Comentarios ответ Alex_67 (раскрыть)
13 октября в 06:03
Жалобную )
Lewa2708
Lewa2708
13 октября в 05:45, ред.
Другой вопрос, почему не перешел в Мадрид тремя годами ранее, когда там особенно форсировали его переход. Фактически, дважды упустил победу в ЛЧ, в какой-то момент пересидел, а потом и не досидел)
ABir
ABir
13 октября в 05:38
Вполне логичное объяснение
Alex_67
Alex_67
13 октября в 05:10
Кому сейчас это интересно? Потом книгу пусть пишет.
Colchoneros
Colchoneros
13 октября в 01:22
Потому что с финансовой точки зрения это было не выгодно!
И не надо тут выдумывать всякую х*****ю!
Варвар7
Варвар7
13 октября в 01:19
