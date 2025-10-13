 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Лукин описал реакцию футболистов ЦСКА на первое место команды в РПЛ

13 октября 2025, 12:23

Московский футбольный клуб ЦСКА хочет оставаться на первом месте в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) как можно дольше. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал защитник ЦСКА Матвей Лукин.

«Эмоции у нас потрясающие. Очень хотим не отдавать эту строчку никому. Будем делать все от нас возможное, чтобы оставаться как можно дольше на первом месте. С нас уже другой спрос, и мы должны быть к этому готовы», — сказал Лукин.

После 11 туров ЦСКА лидирует в таблице РПЛ, набрав 24 очка. Команда опережает идущий на втором месте московский «Локомотив» на 1 балл. В следующем туре чемпионата страны «Локомотив» и ЦСКА сыграют между собой. Игра пройдет на «РЖД-Арене» 18 октября.

Подписывайся в ВК
Все новости
Лукин рассказал, что хотел бы сыграть против Месси
13 октября
«Стране нужны такие матчи»: Сенников — об игре сборных России и Боливии
13 октября
Футболист костромского «Спартака» Боков оценил шансы команды на выход в РПЛ
13 октября
Глебов: «В официальном матче с Ираном всё было бы иначе»
12 октября
Дьяков оценил уровень сборной Боливии
12 октября
Сычёв назвал лучших форвардов России на данный момент
12 октября
 
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 октября в 17:18, ред.
Раз уж пошла традиция....
Ждем через неделю комментарии Лукина на реакцию коллектива на второе место...
Николай Жунин
Николай Жунин
13 октября в 14:52
Цыплят по осени считают
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
13 октября в 14:46
Локо в этом сезоне уже два раза играл с ЦСКА и пока обе игры проиграл, хотя, как ты должен помнить играли 11 х 11. Но заноза у тебя навсегда видимо. Поэтому разные пожелания и прогнозы будут одинаковы. Почти как у Яши. который 25%.
Лично меня это скорее смешит, чем напрягает. Удачи тебе!
bw4hy4h5d9d6
bw4hy4h5d9d6
13 октября в 14:01
Кажись раньше времени радуются
lotsman
lotsman
13 октября в 13:51
Как говорят - почувствовал вкус крови.) Вполне возможно Армейцам удержать первенство, но и другие не против занять эту строчку. Показательным будет матч в ближайшую субботу. Локомотив тоже поставил себе цель выйти в лидеры. А там и Краснодар на пятки наступает. Так что смотрите чтобы потрясающие эмоции не перехлестнули через край. Побеждать нужно с холодной головой и крепкими нервами.)
Шуня771
Шуня771
13 октября в 12:53
Паровоз если будет играть 11х11 пройдёт катком по конюшне...
Но....
В общем вы понимаете о чем я - спешу смотреть какой кэф. у букмекеров на КК и 11 метров в матче Локомотив ЦСКА....
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
13 октября в 12:48
Что то понесло Матвея на интервью, )))))).
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 