Лукин описал реакцию футболистов ЦСКА на первое место команды в РПЛ

13 октября 2025, 12:23

Московский футбольный клуб ЦСКА хочет оставаться на первом месте в Мир — Российской премьер-лиге ( РПЛ ) как можно дольше. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал защитник ЦСКА .

«Эмоции у нас потрясающие. Очень хотим не отдавать эту строчку никому. Будем делать все от нас возможное, чтобы оставаться как можно дольше на первом месте. С нас уже другой спрос, и мы должны быть к этому готовы», — сказал Лукин.