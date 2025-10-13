Алексей Миранчук поделился впечатлениями от игры с Месси в МЛС

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси по-прежнему играет очень результативно, за его действиями на поле приятно наблюдать. Об этом в интервью рассказал полузащитник американской «Атланты» Алексей Миранчук.
Миранчук выступает за «Атланту» с июля 2024 года, клуб играет в Главной футбольной лиге (MLS). В той же лиге выступает «Интер Майами».
«Диалога с Месси никакого не было. Его тяжело описать словами, если честно. Приятно следить и смотреть, в свои годы показывает хороший результативный футбол. Что можно сказать, одним словом — Месси», — сказал Миранчук.
Месси 38 лет, он выступает за «Интер Майами» с 2023 года. По ходу карьеры Месси играл за испанскую «Барселону» и французский «Пари Сен-Жермен». Аргентинец является обладателем восьми «Золотых мячей». В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира в 2022 году, Кубок Америки (2021, 2024), Финалиссиму (2022) и Олимпийские игры (2008).
в прошлом сезоне Интер Майами досрочно выиграл регулярку МЛС и получил
Shield – трофей, присуждаемый победителю регулярного чемпионата.
Атланта тогда заняла 8 место.
вроде фаворит был очевиден, однако в первом раунде плей офф Интер Майами сенсационно проиграл на выезде 2-1, а затем и дома 2-3, и вылетел.
Миранчук играл, но гола не забил ))
