Алексей Миранчук поделился впечатлениями от игры с Месси в МЛС

13 октября 2025, 14:02

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси по-прежнему играет очень результативно, за его действиями на поле приятно наблюдать. Об этом в интервью рассказал полузащитник американской «Атланты» Алексей Миранчук.

Миранчук выступает за «Атланту» с июля 2024 года, клуб играет в Главной футбольной лиге (MLS). В той же лиге выступает «Интер Майами».

«Диалога с Месси никакого не было. Его тяжело описать словами, если честно. Приятно следить и смотреть, в свои годы показывает хороший результативный футбол. Что можно сказать, одним словом — Месси», — сказал Миранчук.

Месси 38 лет, он выступает за «Интер Майами» с 2023 года. По ходу карьеры Месси играл за испанскую «Барселону» и французский «Пари Сен-Жермен». Аргентинец является обладателем восьми «Золотых мячей». В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира в 2022 году, Кубок Америки (2021, 2024), Финалиссиму (2022) и Олимпийские игры (2008).

25процентный клоун
25процентный клоун ответ lotsman (раскрыть)
13 октября в 18:22
на одном поле, об этом речь)
lotsman
lotsman ответ 25процентный клоун (раскрыть)
13 октября в 18:12
Против него он в Атланте играл, а с ним он где играл7
25процентный клоун
25процентный клоун ответ lotsman (раскрыть)
13 октября в 18:00
в клубе млс, против него, и победил
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ lotsman (раскрыть)
13 октября в 17:16
понял)) с Месси не играл.
или только не будет обмен игроков между Атлантой и ИМ.
lotsman
lotsman ответ 25процентный клоун (раскрыть)
13 октября в 16:37
А в каком клубе он с Месси играл?
lotsman
lotsman ответ пират Елизаветы (раскрыть)
13 октября в 16:36
Так в том матче Алексей играл против Месси, в составе Атланты, а с Месси, в МЛС, он когда играл, и в каком клубе?)
STVA 1
STVA 1
13 октября в 15:52
В 38 лет Лео будет , чем наши ногомячисты в 20! Да и Рон тоже!А вот при СССР думаю они в этом возрасте у нас не заиграли бы!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
13 октября в 15:08
проверил в интернете))
в прошлом сезоне Интер Майами досрочно выиграл регулярку МЛС и получил
Shield – трофей, присуждаемый победителю регулярного чемпионата.
Атланта тогда заняла 8 место.
вроде фаворит был очевиден, однако в первом раунде плей офф Интер Майами сенсационно проиграл на выезде 2-1, а затем и дома 2-3, и вылетел.
Миранчук играл, но гола не забил ))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ lotsman (раскрыть)
13 октября в 14:51, ред.
Играл. В прошлом сезоне Атланта выбила Интер Майами из плей офф. И кажется, Миранчук даже забил один из голов
25процентный клоун
25процентный клоун ответ lotsman (раскрыть)
13 октября в 14:46, ред.
Вот Месси точно не знает, играл он или нет с братом, а Лёха полюбому не врёт, для него это событие
25процентный клоун
25процентный клоун
13 октября в 14:44
Чуть лизнул, но дал понять, что Рон круче
lotsman
lotsman
13 октября в 14:38
А разве Миранчук играл с Месси?! Интересно, где и когда? Насколько я знаю он даже против Месси не играл, не говоря уже о том, чтобы с Месси играть.
